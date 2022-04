El pedido urgente de Córdoba por deficiencias en el suministro de gas

Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba le pidieron una reunión urgente al secretario de Energía nacional, Darío Martínez, para conocer los detalles relativos a la próxima provisión de gas natural. Esto surgió a partir de las sucesivas advertencias por recortes inminentes en el suministro de parte de las distribuidoras mayoristas de gas a las industrias provinciales.

El pedido tiene fecha del 13 de abril y está firmado por el ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Luis Accastello. En él se puede leer: "Como seguramente será de su conocimiento, esta medida recientemente notificada a dichas empresas es de cumplimiento inmediato, impidiéndoles cualquier tipo de reprogramación operativa y provocando innumerables perjuicios por la falta de un recurso energético que resulta estratégico para el normal funcionamiento de las industrias".

Podría faltar gas natural durante el invierno

En esta misma línea, Accastello informó que desde las industrias han manifestado distintas inquietudes al Ministerio de Industria, Comercio y Minería, a partir de las notificaciones recibidas por faltante de gas. En la solicitud dirigida al secretario de Energía de la Nación se lee al respecto: "En el Ministerio de Industria, Comercio y Minería a mi cargo hemos receptado múltiples inquietudes de parte de industrias que pertenecen al entramado productivo cordobés que han recibido las notificaciones de referencia, y nuestra responsabilidad es tratar por todos los medios de brindar previsibilidad a las industrias para seguir potenciando la capacidad de producción de Córdoba y aportar al crecimiento económico de nuestro país”.

Por su parte, el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, advirtió en declaraciones radiales que podría faltar gas para la provincia y la industria durante el invierno: "Tenemos una política energética a la deriva, sin prioridades claras para garantizar el gas natural suficiente para este invierno". López expresó, además, la posibilidad de que haya cortes de gas: "Es muy factible, el escenario es complicado y hay serio riesgo de faltante de gas natural".

Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba

Si bien se construyeron 3 mil kilómetros de gasoducto gracias a una inversión de Córdoba, esto no es suficiente para llevar gas a la provincia. En esta misma tónica, López declaró: "No podemos creer que el Estado nacional, con la espalda que tiene, no pueda invertir para que haya gas natural en todo el país. Solo faltan 600 kilómetros de gasoducto, que es un 20% de lo que hizo Córdoba y hoy no está acondicionado".

La nota firmada por Accastello en este contexto de incertidumbre y desesperación, culmina con el pedido urgente dirigido a Martínez: “Quedo a vuestra disposición para concurrir a una reunión a la mayor brevedad posible para tratar este tema y darle una resolución con carácter de urgente".