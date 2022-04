Cómo usar vainilla para quitar el mal olor de la nevera

Es muy común que en la nevera haya contaminación cruzada si los alimentos no se guardan de manera correcta. Esto no solo genera un mal estado de lo que consumimos sino que potencia el mal olor, pero no hay que preocuparse ya que con una buena limpieza con vainilla se puede dejar su interior reluciente y con un gran aroma.

La contaminación cruzada es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, un ejemplo típico es el contacto de la sangre de la carne con alimentos cocidos. Esto puede generar graves problemas para las personas celíacas que no pueden tener contacto con productos con gluten.

También genera un olor nauseabundo y para evitarlo es fundamental colocar todos los alimentos en envases herméticos, lo que además genera que no se sequen. En cuanto a la verdura, lo ideal es lavarla antes de guardarla en la nevera para eliminar la suciedad y colocarla en canastos de plástico para que no tenga contacto directo con otros productos.

La planta de la que se extrae la vainilla. Fuente: Wikipedia.

La vainilla, un producto ideal para limpiar la nevera

Tener los espacios del hogar con buenos aromas es importante para la higiene y la vainilla es uno de los más elegidos. Existe un sinfín de pulverizadores, velas o esencias, pero también se puede llevar dentro de la heladera de una manera muy rápida y económica:

Desconectar la nevera y quitar todos los alimentos/productos que estén dentro. Tirar lo que esté en mal estado. Con un paño limpio y húmedo repasar todos los estantes y las paredes. Empapar una bola de algodón con esencia de vainilla. Colocar el algodón en un plato pequeño y dejarlo actuar dentro de la nevera con la puerta cerrada. Luego de varias horas retirar el plato y colocar nuevamente los productos dentro de la nevera ya enchufada.



La vainilla es un género de orquídeas con alrededor de 110 especies y la "vanilla planifolia" es la especia utilizada como saborizante en alimentos y bebidas y como aromatizante en cosmética. Es originaria de Centroamérica, pero este extracto se puede encontrar en todo el mundo al ser uno de los aromas más ricos.

La esencia de vainilla se puede encontrar en cualquier dietética, almacén o supermercado y su precio es económico. Con este producto y un poco de algodón se puede mantener la nevera en buenas condiciones sin la necesidad de utilizar químicos.



¿Qué otros usos de la vainilla conoces?