El desesperante relato de una argentina que no puede volver de Shanghái por el coronavirus

Micaela Tosi es una joven modelo nacida en Mendoza y se encontraba trabajando en Shanghái cuando decretaron el confinamiento por el avance de los casos de covid. No puede volver, quedó sola en un departamento, sólo recibe la comida que le manda el Estado cada 48 horas y ya perdió 2 vuelos. Habló en MDZ Radio sobre cómo pasa sus días y cuál es su plan de retorno.

La joven modelo argentina, viajó en noviembre a Shanghái. En principio iba por 3 meses, pero decidió quedarse un mes más y justo en ese período, la ciudad prendió las alarmas por covid y decretó el confinamiento total. Teóricamente, sería por 5 días, hasta el 5 de abril, cuando ella tenía el vuelo de retorno a Argentina, entonces decidió quedarse a pasar el confinamiento ahí, a diferencia de sus 5 compañeras, que salían de otra ciudad y por lo tanto se fueron. "Me quedé aislada y sola", indicó.

"Llevamos 15 días con todo cerrado, no se puede salir a la calle ni siquiera a supermercados o farmacias. La gente se preparó para 5 días, que fue el tiempo de cuarentena que anunciaron al principio, pero esto se empezó a extender. Entonces ahora toda la población está muy nerviosa, por eso reclaman los balcones. Además, las autoridades no dan una fecha estimativa sobre cuándo podrían llegar a levantar el confinamiento",dijo Micaela Tosi.

"No podés salir de tu casa para nada, sólo bajamos del departamento porque cada 48 hs en el lobby del edificio nos hacen un PCR que manda el Gobierno".

Respecto de la comida, Micaela contó que cuando anunciaron que vendría la cuarentena, "todo el mundo corrió a comprar, a tal punto que había desabastecimiento en los supermercados. Pero se prepararon para los 5 días que anunciaron. Cuando se extendió todo, la gente empezó a quedarse sin comida y el Gobierno salió a repartir alimentos. De todos modos, la primera vez que me mandaron me llegaron verduras, pollo y pescado pero la segunda vez sólo 3 zanahorias, porque el gerente del edificio, que es el encargado de repartir, me dijo que se había quedado sin comida, que lo lamentaba".

Noticias Relacionadas Covid en China: los enfrentamientos y la desesperación en Shanghái por el estricto confinamiento y la falta de comida

Hoy estaba funcionando un sistema de delivery mediante el cual se deben juntar en un grupo 30 personas del área y hacer un pedido, que llegaría en las próximas 48 o 72 hs. "Pero no hay para elegir, es lo mínimo e indispensable como para subsistir".

¿Es cierta esa información que llega sobre que las autoridades decidieron matar mascotas en las calles para que dejen de propagar el covid?, se le preguntó y Tosi respondió: "Me parece muy raro, porque acá a los animales le tienen mucho respeto y cariño. Sé de personas que dan positivo y tienen que dejar a los animales, porque las llevan a los centros de aislamiento y ahí ya no se sabe qué harán con las mascotas. Así como también sé que si los niños dan positivos los separan de sus padres".

Micaela recordó que Shanghái nunca había estado en confinamiento. "Hace 2 años, cuando empezó el covid, cerraron sólo la ciudad donde se inició (Wuhan) y las de alrededor, pero no el país completo. Acá tenían una vida más controlada, pero siguieron moviéndose. Es la primera vez que les ocurre una situación así, entonces creo que la desesperación les hace tomar estas decisiones, que personalmente creo que no están ayudando. Porque los casos no están bajando, al contrario, aumentan. Sin embargo no tienen tasa de mortalidad alta, son prácticamente asintomáticos".

FInalmente, la mendocina contó que perdió los 2 vuelos de regreso que tenía y hoy se enteró de que hay ciertos trámites que puede hacer para irse del país, entonces le pidió a la compañía para la que está trabajando que la ayuden con la búsqueda de vuelos. "Si el destino final no es Argentina, no pasa nada. Lo importante es poder salir de China, después buscaré otro vuelo".

"La señora que venía a limpiarnos el departamento continuaba asistiendo, porque vive en el mismo edificio, pero hoy pedí que no venga más, no quiero que nadie que no sea yo entre en este departamento y me contagie. Porque acá si te contagias te mandan a los centro de aislamiento, que no son una cosa muy bonita. Te pasan a buscar, podés llevar un par de cosas y te aíslan, no sé por cuánto tiempo", concluyó muy preocupada.