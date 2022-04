Este es el grado de estudios de Melinda Gates

Melinda Gates es famosa por ser la ex esposa del magnate informático Bill Gates, pero también es una exitosa empresaria que tuvo una educación de élite. Además de tener sus proyectos personales, aún continúa trabajando en el mundo de la filantropía en la Fundación Bill y Melinda Gates.

Nació el 15 de agosto de 1964 en Dallas, Texas, como Melinda Ann French. Es la segunda de cuatro hijos que procrearon Raymond Joseph French Jr., un ingeniero aeroespacial, y Elaine Agnes Amerland, una ama de casa, los cuales siempre le inculcaron que debía ser una mujer independiente.

Los estudios iniciales los realizó en la St. Monica Catholic School, siendo la mejor estudiante de su generación. En su adolescencia se cambió al colegio Ursuline Academy of Dallas donde se recibió con las notas más altas y dio el discurso en la ceremonia de graduación.

Fuente: Instagram @melindafrenchgates.

A los 18 años se matriculó en la Universidad de Duke para hacer la licenciatura en Ciencias Computacionales y Economía, donde se graduó en 1986. Un año más tarde obtuvo un MBA en la Fuqua School of Business de la Universidad de Duke. Melinda French estaba destinada a triunfar en el mundo laboral y consiguió un empleo en Microsoft como gerenta de producto en 1987.

Cómo se conocieron Bill y Melinda Gates

Melinda Gates contó en su libro "The Moment of Lift: How Empowering Women Changes The World" que conoció al CEO y fundador de Microsoft en una cena que organizó la empresa en Nueva York. Allí se sentaron en la misma mesa y hablaron durante un largo rato, pero no fue hasta meses después que Bill Gates la invitó a salir.

Un día laboral como cualquier otro se encontraron en el estacionamiento de Microsoft de casualidad y le preguntó si quería cenar, pero ella inicialmente rechazó la oferta aunque le dio su número de teléfono. Horas más tarde la llamó, la invitó a salir nuevamente y ese mismo día salieron a comer.

Fuente: Instagram @melindafrenchgates

“Cuando nos conocimos, ella tenía otros novios y yo tenía Microsoft. Pensamos: 'Oye, no somos realmente serios el uno con el otro, ¿verdad? No vamos a exigirnos el tiempo del otro", recordó Bill Gates en el documental "Inside Bill's Brain" que está disponible en Netflix.

Y agregó: "Pero después de aproximadamente un año de eso, para nuestra sorpresa, ciertamente mi sorpresa, dijimos: "'Oye, te amo', y ella dijo que me amaba y luego fue como, wow. Ahora, ¿qué va a pasar?".

La pareja se casó en 1995 y juntos tuvieron tres hijos: Jennifer, de 25 años, Rory John, de 21, y Phoebe Adele, de 18. Sin embargo, luego de casi 26 años de matrimonio la pareja decidió divorciarse sin dar muchos motivos y ambos expresaron que se encuentran en buenos términos y que seguirán trabajando juntos en su Fundación Bill y Melinda Gates.



