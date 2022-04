El sanrafaelino iba a encontrarse con su novia, ella nunca llegó y la historia se hizo viral

Fernando Álvarez y Luciana Lafalla son de San Rafael, Mendoza. Ambos vivieron una historia de película este fin de semana cuando iban a juntarse y ella le envió un mensaje que decía "no voy a ir". Él preocupado, le preguntó el motivo pero Luciana nunca respondió y así pasaron dos horas.

"Ayer a mi novia la atropellaron mientras iba caminando para mi casa, desde la ambulancia me escribe 'no voy a ir' nada más, yo seguí mi día normal y me vine a enterar como dos horas después", fue el tuit que desató la polémica entre los que opinan que Fernando debió tratar de contactarse con Luciana y los que creen que estuvo bien que no insistiera. El tuit superó los 125 mil me gusta y tiene más de 4 mil retuits.

Ayer a mi novia la atropellaron mientras iba caminando para mi casa, desde la ambulancia me escribe “No voy a ir” nada más, yo seguí mi día normal y me vine a enterar como dos horas después — Fernando ® (@FFeralvarez) April 10, 2022

El sábado Luciana iba caminando a la casa de Fernando cuando fue embestida por un coche y llevada de urgencia al hospital. "De verdad gente, nosotros ahora nos reímos pero pudo haber sido mucho peor. Manejen con cuidado y vayan atentos. Manejan como locos y no se respeta nada. Vayan más despacio, no usen el celular porque algún día lo pueden lamentar", escribió en un tuit Fernando junto a una foto con su novia, mostrando que se encuentra relativamente bien.

Luciana y Fernando. Foto: @fferalvarez

En otros posteo, Fernando contestó a los muchos comentarios que cuestionaban por qué no trató de preguntarle a Luciana la razón por la que no iba. "A ver gente, antes de que sigan opinando pelotudeces.

Le respondí: 'por?' y nunca me respondió La madre no me llamó para avisarme porque mi novia 'ya me había avisado' fue un malentendido Sino puede venir a mi casa no es el fin del mundo, nos vemos otro día y listo no voy a hacer tanto drama No tengo celular hace unos días, me fui a jugar al padel y me fue a buscar mi hermana a los 10 minutos del partido y me fui a verla "Cierren la cola gracias", escribió en una serie de tuits.

Algunos usuarios de la red del pajarito cuestionan la veracidad de la historia y preguntan cómo es que Luciana pudo escribir desde la ambulancia y por qué no escribió el motivo por el que no iba. A estos cuestionamientos, Fernando contestó: "Porque estaba inconsciente, ni se acuerda de haberme mandado el mensaje, le respondí 'por?' y nunca me respondió jajaja, fue todo muy confuso".

Como al final Luciana no sufrió grandes heridas, muchos usuarios contestaron con memes al tuit de Fernando y se rieron de la situación, porque a pesar de todo, ella quiso avisar que no llegaba.

Otros recordaron un capítulo del Chavo del 8.

Estos son algunos de los mejores memes.

-"No voy a ir". pic.twitter.com/IxQQIr5g6b — la chica de las poesías (@capr1_bb) April 10, 2022