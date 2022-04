Qué es Agility, la curiosa disciplina canina que llevó a un mendocino a competir en Brasil

Agilty es un deporte para perros que consta de una carrera de obstáculos con túneles, pasarelas y saltos. En el agility un perro y su guía trabajan juntos como equipo para sortear obstáculos de una manera específica.

Lo curioso del agility es que la prueba permite que los dueños, así como los perros, puedan participar por varias razones, como diversión o ejercicio. Aunque también se pueden inscribir en la competición para probar sus habilidades contra otros equipos.

Estas pruebas son cronometradas, y cuentan con obstáculos, que varían entre 12 y 18.

Esta actividad tiene muchos puntos positivos, como el del trabajo en equipo, que ayuda y permite que tanto mascota como propietario se unan con un objetivo en común. De la misma manera, la mascota disfrutará del ejercicio y de la sensación de tener un propósito, mientras que también ayudará a mantenerlo en forma y su mente en alerta.

El agility consta de pruebas para perros

Agility se puede practicar con perros de cualquier raza, sin importar su tamaño, ya que los obstáculos son personales dependiendo del participante. El requisito más importante es el de estar sano físicamente para correr durante las pruebas. Tampoco tiene un requisito en cuanto a la edad del perro, ya que pueden participar tanto cachorros como perros mayores.

Igualmente, algunos perros podrían tener complicaciones a la hora de realizar este deporte, ya que algunas razas que pesen mucho o braquicéfalas podrían sufrir al hacer el practicarlo, y a veces hasta podría ser peligroso para la salud del perro.

Se puede comenzar practicando el deporte en casa

Para comenzar a practicar, se puede empezar con obstáculos caseros que se pueden encontrar en casa, como una caja, un aro, escobas, o crear túneles con una manta sobre dos sillas. Para que el perro no pierda interés, la idea es comenzar de a poco e ir aumentando la dificultad poco a poco.

Reglas

La principal regla de esta actividad es que el propietario no puede tocar al animal, puede usar señales y lenguaje corporal para dirigirlo a donde debe ir, pero no debe tener contacto físico. Esto a veces puede complicarse, ya que los perros son libres, es decir, van sin correa, por lo que el animal debe estar muy bien entrenado para evitar correr por toda la pista. Esta regla fortalece la comunicación antes mencionada, ya que el perro debe estar concentrado y mantener sus ojos en el instructor tanto como sea posible. Los dueños no pueden tocar a los perros durante las pruebas

El objetivo final es que el perro y el dueño tengan un momento de ejercicio juntos de calidad y entendimiento, además de cubrir las necesidades físicas y de estimulación básicas que necesita el animal.

Agility en Mendoza

Este martes por la mañana se develó un dato en el Boletín Oficial, ya que bajo el número de decreto 372, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes autorizó la entrega de un subsidio a un conocido entrenador canino de Mendoza. De esta forma, la cartera destinó la suma de $100.000 para colaborar con los gasto de su viaje a Brasil.

El entrenador canino es Gustavo Arias, creador de la escuela canina Choco Malbec. Además, en su perfil de Instagram, se puede saber que se desempeña como educador y formador canino, especializado en problemas de conducta; instructor, corredor y juez regional de Agility Mendoza.

Es subsidio fue para la participación del campeonato Americas & Cariba de Agility FCI, que se realizará entre el 7 y el 10 de abril en Sao Paulo.

En tanto, agrega que el beneficiario "deberá rendir cuenta documentada de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Nº 7/15 de la Contaduría General de la Provincia, a los treinta (30) días corridos, contados a partir de la finalización del plazo de ejecución", agregó.