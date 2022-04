La presentación de Plácido Domingo causó repudios en el mundo del arte

Después de 24 años sin visitar Argentina, el cantante lírico Plácido Domingo volvió a cautivar al público en el teatro Colón. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida por todo el mundo y, en las redes sociales, se repudió debido a las cuantiosas denuncias de abuso sexual que recayeron contra el artista.

En 2019, la agencia Associated Press publicó los testimonios de nueve mujeres que denunciaron al cantante de acoso sexual. Las presuntas víctimas explicaron que Domingo las incitaba a tener relaciones sexuales y que, de rechazarlo, no obtendrían favores laborales por parte del cantante.

En un primer momento, el artista aseguró que las acusaciones en su contra eran "inexactas". Sin embargo, tras la aparición de un nuevo informe en el que se presentaron 11 nuevos testimonios, el español decidió salir a pedir disculpas públicas por "el dolor" que les causó, aceptando también "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los meses anteriores.

Esta petición de perdón se produjo tras la investigación del sindicato estadounidense de artistas de ópera, que concluyó que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y abusó de su posición de autoridad al ocupar puestos altos en la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles.

Luego de que el artista pisara el escenario argentino, la compositora de ópera Mailén Ubiedo Myskow levantó su voz a través de las redes sociales con una fuerte crítica hacia la comunidad artística y las autoridades que permitieron la presentación de un "abusador confeso".

La carta completa:

Escribo esta carta a toda la comunidad artística y a quien quiera leerla.

Me resulta imposible entender el silencio absoluto de la comunidad lírica, del feminismo en la música académica (clásica), frente a la programación del cantante Plácido Domingo.

Domingo fue acusado de cometer acoso sexual y abuso de poder por más de 20 mujeres. Esto fue comprobado por dos investigaciones (AGMA y AP) y admitido por él mismo luego de difundidos estos datos.

Dice “no haberse dado cuenta”, pide “disculpas por el dolor causado” y alega que “estamos en otra época, antes las cosas eran diferentes”. Como si que te toquen sin consentimiento en un camarín, te manoseen saliendo del escenario o te hagan propuestas sexuales para no quedarte sin un papel fuese algo ligero, no violento y aceptado en la época.

No vi ni escuché un fuerte repudio a su programación. El público habitué, feliz con la noticia, corrió a comprar entradas. Sus colegas de concierto comparten con orgullo sus fotos junto a él. La prensa ni menciona los abusos, la prensa especializada, menos.

¿Qué nos pasa? Las mujeres abusadas hablaron cuando pudieron y se expusieron a un poder enorme, a un mito de la lírica ¿Para qué? El mundo les creyó porque fueron muchas y hubo investigaciones paralelas que daban con un patrón de abusos. ¿Y si una sola se hubiese animado a denunciar? Sería una loca. ¿Pueden hacerse una idea lo que implica física y emocionalmente denunciar a tu abusador, más siendo una persona pública de conducta intachable?

En lugares muy prestigiosos cancelaron sus presentaciones y quitaron su nombre de espacios honoríficos. ¿Por qué el Colón, el Estado, el público y los colegas lo reciben? ¿El tiempo nos hace olvidar?

No se lava la imagen con un concierto a beneficio. No puede ser tan liviano abusar a mujeres por años. No puede ser gratuito. No importa que tan bien cantes o que tan genio seas en tu tarea, un abusador es un abusador. No podemos permitirlo.

El Teatro Colón y los espacios públicos nos pertenecen.

REPUDIO ABSOLUTO A LA PROGRAMACIÓN DE PLÁCIDO DOMINGO EN EL COLÓN.

Lo vamos a tirar.

Mailen Ubiedo Myskow, compositora.

#FueraPlácidoDomingodelColón

#teatrocolon