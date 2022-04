El hogar para que las mujeres sean responsables de un cambio social

La Posada de Marta y María es un proyecto para recibir mujeres solas en la ciudad de Córdoba. Esa es la realidad de muchas que llegan del interior de la provincia y de otras regiones buscando una mejor calidad de vida. “El proyecto surgió porque en pandemia recibimos en nuestra casa a tres o cuatro mujeres que no tenían dónde parar porque no conseguían trabajo”, cuenta Lucía, quien pertenece a la congregación de Hermanas Mercedarias del Niño Jesús.

El círculo vicioso de no tener dónde vivir por no conseguir trabajo y no conseguir trabajo por no tener un lugar de referencia “implica que no puedan conseguir un empleo seguro”, afirma Lucía. La Posada de Marta y María es la respuesta para que las mujeres que llegan a la ciudad de Córdoba tengan un alojamiento momentáneo, hasta que “puedan conseguir un alquiler digno, para que puedan vivir y mantenerse”, explica Lucía.

Esta obra busca recuperar la dignidad de las mujeres y es el sueño de tres congregaciones religiosas que se pusieron al hombro el proyecto: las Hermanas del Buen Pastor, las Mercedarias del Niño Jesús y las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Ivrea. A ellas se sumaron quienes las conocían y actualmente son un equipo de 12 personas, que se reúnen una vez al mes.

La Posada de Marta y María, un alojamiento transitorio para mujeres

La Posada de Marta y María pretende ser “una casa de acogida transitoria para mujeres solas o con niños menores de dos años, donde haremos talleres de cómo armar un currículum, por ejemplo, y buscaremos darles herramientas para que puedan conseguir un trabajo”, comenta Lucía. En este momento están buscando personas que quieran sumarse al voluntariado y dar algún taller. La idea es ayudar a las mujeres a profundizar sus conocimientos o formarse en lo que les interese: “Si les gusta cocinar, que puedan perfeccionarse en eso o en otra cosa”, afirma Lucía.

Para poder concretar este proyecto necesitan una casa, donde las mujeres que lleguen a la ciudad puedan vivir entre 4 y 6 meses: “Buscamos una casa en comodato o alquiler en los barrios de Alta Córdoba, Cofico, San Martín”.

Selfie de Lucía con el equipo de la Posada de marta y María

Ayudar a las mujeres que llegan buscando una mejor vida es el principal motor de este proyecto, pero Lucía expresa también: “Estamos muy entusiasmadas, sobre todo por lo inter congregacional: religiosas con distintos carismas trabajando en conjunto. Y sumar laicos del barrio, además, que es lo que permitirá la estabilidad en el tiempo”.

El sueño de esta religiosa, como del resto del equipo de la Posada de Marta y María, tiene como característica la libertad, ya que busca que “las mujeres que llegan a Córdoba tengan un alojamiento por unos meses y puedan encontrar donde vivir según lo que ellas deseen”. La otra característica es la dignidad de la mujer, pues las anima a “ser autónomas, independizarse y vivir de su propio trabajo que las dignifica y les da una posición mejor en la sociedad como mujeres y como responsables de un cambio social”.

Si querés colaborar con la Posada de Marta y María, podés hacerlo completando este formulario.

