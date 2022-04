El día que Suiza llevó la guerra de los Balcanes a la cancha durante el Mundial

Ya se realizó el sorteo del Mundial 2022 y, entre tantos partidos interesantes, hay uno que destaca sobre la media, es el de Serbia-Suiza. Ambos equipos compartirán el grupo G junto con Brasil y Camerún. Este partido ya tiene historia, tanto dentro como fuera de las canchas, debido a cuestiones políticas que poco tienen que ver con el fútbol.

La guerra de los Balcanes sigue todavía muy vigente, algo que se demostró durante el Serbia-Suiza del Mundial de Rusia 2018, que fue mucho más que un partido, ya que los jugadores suizos -de origen albanokosovar- tuvieron muchas polémicas desde la previa y durante el partido. Ambos jugadores celebraron sus goles haciendo la doble águila albanesa.

Los suizos festejaron representando la águila albanesa

La águila albanesa es la representación más característica del país albanes, por lo que esto se toma como una fuerte provocación para Serbia, país enemigo de Albania en la guerra.

Ambos jugadores tienen raíces que podrían justificar su accionar, ya que Xherdan Shaqiri nació en Gnjilane, antiguo territorio de la antigua Yugoslavia y actualmente región kosovar, mientras que el padre de Xhaka fue preso político durante varios años por sus reivindicaciones políticas en contra del gobierno yugoslavo. Las familias de ambos jugadores exiliaron al país helvético.

Esto es curioso, ya funcionó como una "respuesta" a una acción del jugador Stefan Mitrovic en un Serbia-Albania de 2014. Durante el partido de clasificación para la Eurocopa del 2016, el jugador de origen serbio interceptó un drone que estaba volando sobre el estadio flameando una bandera de la Gran Albania. Esto desencadenó una fuerte pelea entre los jugadores, por lo que el partido se debió suspender de manera inmediata. La afición serbia aprovechó su localía para tirarle objetos a los jugadores albaneses mientras salían de la cancha.

Otro dato interesante es que, cuando el jugador serbio bajó la bandera, el primer jugador del equipo contrario que se acercó para buscar una explicación fue Taulant Xhaka, hermano del antes nombrado, Granit Xhaka.

Mitrovic derribando la bandera de Albania durante el partido

Guerra de los Balcanes

Se conoce como Guerra de los Balcanes a los conflictos étnico-religiosos entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, principalmente entre Serbia por un lado y Croacia, Bosnia y Albania por el otro. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, aunque también tuvieron lugar los problemas étnicos y religiosos.

Reacciones

Es importante destacar que, a pesar de que previo al partido, la Federación Serbia pidió a la FIFA que no permitiera en el estadio ni banderas de Kosovo ni de la Gran Albania para evitar problemas en el ambiente del estadio, estas no fueron prohibidas. Previo al partido, Luka Milivojevic, jugador serbio, había asegurado que su equipo no caería en provocaciones, pero, aún así acusó a los jugadores suizos: "Si tanto sienten su tierra ¿Por qué juegan con Suiza?".

Luego del partido y la polémica, la Federación de Fútbol de Kosovo le puso más leña al fuego al publicar un polémico mensaje en redes sociales: "Solo jugaron contra tres de los nuestros (Xhaka, Shaqiri y Behrami), imaginen si jugaran contra 11...Por esto nunca quieren enfrentarse a nosotros. Orgullosos de ser albaneses".

Ahora solo basta saber si esto se repetirá en noviembre de este año o si será un hecho aislado que ya quedó en la historia.