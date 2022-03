Conflicto entre Ucrania y Rusia: cuáles son las leyes de la guerra

La situación entre Ucrania y Rusia parece agravarse cada día. Las noticias muestran imágenes dramáticas, la cuenta de muertos sube a diario, igual que la de las personas que huyen abandonando sus hogares. Detrás de esos números y de esas postales del horror hay historias desgarradoras de familias que deben separarse sin saber si volverán a verse y de poca esperanza acerca de un final cercano y pacifico.

Parece imposible pensar que un escenario así esté regido por leyes. Sin embargo, estas existen y no es en vano sino que intentan minimizar el impacto de cualquier conflicto bélico porque -aún en medio de esta situación de crueldad e incomprensión extrema- hay normas que determinan lo que se permite hacer y lo que no.

Dichas normas son conocidas como Derecho internacional humanitario, que tienen como objetivo esencial limitar al máximo las consecuencias de las guerras, dejando establecido cuáles son los métodos que se pueden aplicar en un combate, sobre la base de dos pilares fundamentales, debilitar al enemigo y limitar el padecimiento.

El conflicto entre Rusia y Ucrania está poniendo bajo la lupa todas las reglas de derecho internacional

Si alguna de las partes del conflicto no cumple con estas reglas tendrá que afrontar las consecuencias. Los Convenios de Ginebra (1949) son tratados internacionales aplicados universalmente con el fin de limitar la barbarie durante una guerra, intentando proteger a los ciudadanos civiles que no participan en forma directa en el conflicto y a los militares que no pueden continuar en la lucha como enfermos, prisioneros de guerra, heridos o náufragos.

Estos convenios son los pilares del Derecho internacional humanitario:

Convenio de Ginebra I: Está orientado a la protección de militares heridos o enfermos durante el conflicto y a la seguridad de olas unidades medicas

Convenio de Ginebra II: Resguarda la seguridad de los enfermos y náufragos que luchan en el mar además de la de los buques hospitales y su personal

Convenio de Ginebra III: Se centra en proteger a los prisioneros de guerra en temas relacionados con el lugar de captura, el trabajo que pueden realizar, la asistencia que tienen derecho a recibir y cómo deben ser los procesos judiciales. Uno de sus principios fundamentales es que una vez finalizado el conflicto, los prisioneros deben ser liberados y repatriados

Convenio de Ginebra IV: Establece normas destinadas a proteger a los civiles. A partir de 1949, con las tremendas consecuencias que sufrieron estos ciudadanos luego de la II Guerra Mundial, fueron incluidos ya que anteriormente los convenios existentes no los contemplaban. Por ello se considera ilegal atentar de forma intencional a civiles o viviendas.

En este contexto se firmaron los primeros Convenios de Ginebra, que siguen siendo la base de la ley humanitaria internacional

También hay determinadas armas que están prohibidas en una guerra, entre ellas podemos mencionar:

Bombas de racimo. Contienen gran cantidad de submuniciones que se liberan y se esparcen en una zona muy amplia causando un daño de forma indiscriminada

Minas anti personas. Al ser artefactos explosivos colocados bajo tierra que se activan ante algo que se acerca a ellos pueden permanecer sin uso duran te un largo tiempo y activarse, hiriendo o matando personas aun muchos años después de ser instalados

Armas nucleares. En julio de 2017 se adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares , prohibiendo su uso, considerando que son las más destructivas e indiscriminadas.

Armas químicas. Su uso está prohibido desde 1977 por la Convención sobre las Armas Químicas.

A nivel internacional, hay distintos tribunales encargados de castigar a aquellos individuos o Estados que no cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario, entre ellos la Corte Penal Internacional o los tribunales para juzgar conflictos ad hoc como los de Ruanda o Yugoslavia.

En el conflicto de Rwanda se terminaron haciendo 61 condenas internacionales

Pero a la hora de juzgar a quienes no respetan el Derecho internacional humanitario surgen algunos obstáculos que no permiten castigar como corresponde y como lo determina el Derecho, por ejemplo la falta de voluntad política por parte de los Estados de juzgar al estado incumplidor, la existencia de leyes nacionales que impiden el juzgamiento de los criminales, leyes de amnistía, procesos con costo y duración excesivos.

Estos escollos que provocan demoras en la aplicación del castigo lleva a que las personas pierdan la confianza en estos sistemas de control y castigo.