Séptimo día de guerra en Medio Oriente: Israel atacó el búnker subterráneo del líder supremo e Irán contraataca

El inicio del séptimo día de la guerra en Medio Oriente estuvo marcado por una escalada significativa en los enfrentamientos entre Israel e Irán , con nuevos ataques aéreos y amenazas de una guerra prolongada. Te contamos todo lo que pasó desde la noche del jueves hasta esta mañana, para entender el conflicto, en detalle.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque aéreo de gran escala sobre Teherán, específicamente sobre un búnker subterráneo del líder supremo de Irán.

Según el comunicado de las FDI , alrededor de 50 aviones de combate participaron en la operación, utilizando más de 100 municiones guiadas de alta precisión. El búnker atacado se encontraba bajo el complejo de la cúpula del régimen iraní y se consideraba un punto estratégico clave para los altos funcionarios del gobierno iraní. Este ataque forma parte de una serie de operaciones israelíes para destruir infraestructuras militares vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC).

En paralelo, esta mañana, las FDI llevaron a caob una serie de bombardeos en Beirut, Líbano, dirigidos contra la sede central de Hezbolá, especialmente centros de mando y almacenes de drones. Este ataque a la organización libanesa, respaldada por Irán, ha sido continuo desde el inicio del conflicto. Los ataques israelíes también afectaron áreas del sur de Líbano y el valle de la Becá, con al menos 26 oleadas de bombardeos aéreos en las últimas horas.

En respuesta a los ataques israelíes, Irán lanzó misiles hacia Israel durante la madrugada del día viernes, lo que generó alertas en Jerusalén, aunque no se reportaron víctimas.

Además, Irán advirtió que no utilizaría toda su capacidad militar en las primeras fases del conflicto. En ese sentido, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas previas han sido solo una fracción de las capacidades de Irán y que el país está preparado para una guerra prolongada.

Irán, además, descartó cualquier tipo de negociación con Estados Unidos y aseguró que el conflicto se extenderá hasta las últimas consecuencias.

muertos, guerra en medio oriente, irán, israel, estados unidos Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. EFE

La situación en el Golfo Pérsico y Sri Lanka

Un nuevo frente de tensión se abrió con el ataque de Irán a un buque petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico. Este ataque forma parte de una serie de operaciones en la región que han aumentado las tensiones entre las potencias extranjeras involucradas. La respuesta de Irán a la presencia militar estadounidense en el Golfo ha generado preocupación en diversas capitales mundiales.

Por otro lado, Sri Lanka sigue con la búsqueda de víctimas del buque de guerra iraní que fue torpedeado por Estados Unidos. Hasta el momento, se han recuperado 84 cadáveres, y 32 heridos fueron atendidos en hospitales locales.

La posición de Francia

A nivel internacional, Francia aseguró que no se involucrará directamente en el conflicto. El presidente Emmanuel Macron explicó en redes sociales que Francia no es parte de la guerra con Irán, aunque subrayó su compromiso con la protección de los franceses y sus aliados en la región. Macron también anunció el envío de ayuda militar al Ejército libanés y un plan para frenar las actividades de Hezbolá en el país.

Con más de 1.200 muertos en Irán desde el inicio de la escalada y la creciente preocupación en la región, el conflicto sigue su curso sin señales claras de resolución. La diplomacia internacional se enfrenta a un desafío complicado, mientras el conflicto sigue cobrando vidas y afectando a miles de civiles en todo el Medio Oriente.