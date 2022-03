Todos por Renzo: debe ir al Garrahan el 22 pero aún falta dinero

Desde hace dos meses, el pedido de ayuda de Natalia Ossis para poder viajar con su hijo hasta el Hospital Garrahan (Buenos Aires), donde deben intervenirlo de urgencia, dio la vuelta al país y gracias a la colaboración desinteresada de muchas personas que se detuvieron a prestar atención a su caso, la mamá logró recaudar el dinero para poder comprar los tres pasajes de avión que necesita para llegar al nosocomio infantil.

Renzo Núñez tiene turno para ser atendido por los especialistas el próximo 22 de marzo. Pero dos días antes la familia, debe estar lista para subirse al avión y poder alojarse en un hotel por el tiempo que sea necesario hasta que el niño logre obtener el alta médica y poder estabilizarse para retornar a su casa ubicada en la localidad de El Pocito, San Juan.

Cuenta Natalia que desde que lograron recaudar el dinero para poder viajar con su hijo y esposo a Buenos Aires, volvió a solicitar alguna colaboración en el Ministerio de Desarrollo de San Juan. Pero asegura que hasta hoy no tuvo respuesta.

Renzo Nuñez tiene turno en el Garrahan el 22 de marzo

“Había pensado en ir y encadenarme en la puerta de la Casa de Gobierno”, porque ya no sé como tengo que hacer para que las autoridades entiendan que no se trata de un caso menor. La vida de mi hijo corre serio riesgo porque debido a su enfermedad, cada día que pasa es equivalente a un mayor riesgo de que no salga de esto”, dice con una profunda angustia la mujer que por sus condiciones no cuenta con un trabajo estable y lo poco que logra ganar su esposo es destinado a los cuidados especiales que necesita su hijo.

Desde la Asociación de Padres de Niños con Mielomeningocele (Apanim) difundieron el caso en enero pasado, solicitando colaboración a las autoridades nacionales.

Desde su nacimiento, la vida de Renzo se vio signada por el dolor y la necesidad de asistencia permanente. Presenta hidrocefalia y mielomeningocele, una enfermedad que le afectó la médula y le dejó paralizados sus miembros inferiores. En su columna vertebral tiene 20 tornillos y hace dos años tuvo que ser intervenido de urgencia ocho veces en el mismo mes. En esa instancia, casi pierde la vida, debido a la intensidad de las convulsiones de la que fue víctima.

Es por eso, que Renzo (13) depende de una silla de ruedas en todo momento, usa pañales y para higienizarlo y ayudarlo a descansar, su mamá debe tomar delicados recaudos, puesto que además presenta autismo. Por eso es que ella necesita que una tercera persona la acompañe al hospital para salvar la vida de su hijo.

Meses atrás, la familia tuvo que vivenciar una compleja situación. Es que tras ser operado en el Hospital de San Juan, una de las piernas de Renzo comenzó a presentar numerosas complicaciones. El ateneo posterior a la intervención, concluyó que fue infructuosa y de hecho, generó que la pierna del niño empeorara. “Su pierna sigue peor; ya he golpeado todas las puertas posibles para poder estar a tiempo pero no nos han escuchado”, lamenta la mujer.

A contrarreloj

Para los días que restan hasta el 22 de marzo, el desafío de la familia está en poder lograr recaudar el dinero que necesitan para poder pagar su estadía en Buenos Aires.

Por ahora, el hotel donde Natalia ha logrado que contemplen por unos días la reserva, cuesta dos mil pesos por día. Está ubicado a diez cuadras del hospital, en calle Salta al 1094 de Capital Federal.

“Necesitamos colaboración para poder estar. Gracias a todas las personas que nos han ayudado hemos podido recaudar el dinero y ya tenemos los pasajes”, comenta agradecida la mamá.

Para quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al número +54 9 2645 74-8570.