Así funciona la nueva estafa en la que se hacen pasar por Mercado Libre

En el día de ayer, Sebastián Pilo contó en su cuenta de Twitter un intento de estafa que sufrió por medio de la aplicación WhatsApp. Las estafas por medios virtuales son cada vez más comunes, por lo que cada vez hay que estar más atentos a los datos que se brindan para las compañías y qué tan confiables son los medios por lo que nos contactan. De la misma manera, es importante saber la mayor cantidad de maneras que tienen los estafadores de engañarnos y estar al día para evitar caer en estos engaños.

Hoy me llamaron desde este número diciendo que eran de @Mercadolibre y que llamaban xq "alguien se había apoderado de mi cuenta y quería hacer un gasto". Pronto advertí que todo era inconsistente, pero decidí seguirla. Se cortó, me escribieron esto uD83DuDC47, y volvieron a llamar (sigo) pic.twitter.com/Ngoj4UEAGP — Sebastián Pilo (@piloofkors) March 9, 2022

Si bien Sebastián no cayó en este engaño, la información que le fueron dando mientras intentaban que el cooperara, sirve para aprender el modus operandi que tienen algunos estafadores.

El usuario comienza el hilo posteando la primera imagen acompañando el relato: "Hoy me llamaron desde este número diciendo que eran de Mercado Libre y que llamaban xq "alguien se había apoderado de mi cuenta y quería hacer un gasto". Pronto advertí que todo era inconsistente, pero decidí seguirla. Se cortó, me escribieron esto, y volvieron a llamar ".

La imagen de Sebastián que acompaña la historia

En la foto de la conversación se pueden ver errores que difícilmente cometería el verdadero canal de Mercado Libre con sus clientes. Algunos de estos podrían ser: el nombre de Rocío mal escrito, ya que está en minúscula, de la misma manera se abrevian algunas palabras, como mnts en lugar de minutos o la palabra evaluado en lugar de "valuado". Siempre hay que chequear estos pequeños detalles para revisar si se trata de una comunicación legítima o no.

El relato continúa escribiendo "Decían q iban a ayudarme a q no se me haga el cobro, y que tomemos el problema 'con la gravedad del caso'. Primero me pidieron mi mail (les di cualquiera) e intentaron que cambie mi contraseña de Mercado Libre por "un código de seguridad" que ellos me daban. Cómo no les funcionó Me dijeron que la solución era que vaya al cajero automático -me preguntaron de qué banco era mi cuenta- y que 'un analista de sistemas de Red Link' me llamaría a los 15 minutos cuando yo esté en el cajero. Me llamaron y les dije que ya estaba ahí". Es importante resaltar que un medio legítimo jamás nos haría ir a una ubicación como un cajero como solución a un error de ellos mismos.

El intento de estafa continúa: "Advirtieron q ellos no pedirían ningún dato personal xq "era un delito". Me indicaron que entre al cajero, ponga mi tarjeta y la clave "sin decirla en voz alta". Que vaya a la sección para cambiar la clave de Homebanking, y les pase el código del ticket ('para anular el gasto')".

El propio gobierno de la Ciudad aprovechó para comentar la publicación del intento de estafa

Y, por último, el hilo cierra "Cómo les pasé cualquier código, me decían que nos les funcionaba y que debía volver a hacerlo (lo 'hicimos' como tres veces). Se fastidiaban mucho porque 'el código era incorrecto', y me advertían que iban a autorizar la compra de $80mil. Finalmente frente a su fastidio porque 'les hacía perder el tiempo', terminaron la conversación cuando les dije 'al menos en la última media hora que perdiste conmigo no pudiste estafar a nadie más'. En fin... tengan cuidado!".

Para evitar estafas como estas es importante tener cuidado con cada pequeño detalle, y si, como destaca Sebastián al principio, algo no cierra o se plantea hasta la más mínima duda, es importante contactar a la verdadera empresa para chequear si realmente el contacto es lícito o no lo es y se trata de un engaño.