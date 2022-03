La peor pesadilla: se quedó encerrado en las cajas de seguridad de un banco

Las redes sociales dan lugar a un sin fin de historias que parecen sacadas de una película de comedia, o en este caso de terror. Un joven publicó una historia en su cuenta de Twitter que se volvió viral en poco tiempo sobre como se quedó encerrado en las cajas de seguridad de un banco ¿Lo más curioso? Lo fue relatando en vivo y en directo en su cuenta de Twitter.

Esteban Cervi comienza su historia así "Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles". A este increíble anécdota la continúa escribiendo y pidiendo ayuda a sus seguidores que estaban leyendo sin poder creerlo "Llamé a la policía al 911 porque en el banco no atienden teléfono ni responden DMs. Ideas?".

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

El hilo sigue con Esteban comentando la buena noticia, pudo salir: "Vino la policía. Ya estoy afuera. Gracias". Esto sigue con un pequeño relato de como vivió la situación desde su punto de vista, la desesperación que puede llegar a causar en cualquiera y como el banco no contestó ninguno de sus llamados, ni en las redes sociales ni en el lugar: "Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado, no tenían. Avise por DM, llame, nunca me contestaron en @Santander_Ar".

Por último, finaliza el hilo comentando "Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron. Excelente la policía. (Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina) Aclaro que ya no vivo en Argentina (país que amo para siempre) y que fui a cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013. No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos".

La publicación con la increíble historia tiene más de 20 mil me gustas, y más de mil retweets., aunque, como siempre, lo hilarante está en algunos comentarios que aprovecharon la situación para reírse.

Un usuario se burló de la norma de no usar el celular dentro del banco

Dos usuarios comparten una historia y llegan a una moraleja...¿útil?

Obviamente en una publicación de este estilo no podía faltar el meme de Los Simpsons riéndose de la AFIP

Otros usuarios prefieren burlarse del estigma de la AFIP ante cada movimiento de dinero:

La Afip leyendo tu tweet pic.twitter.com/KnIlavSn4O — N??a??n?? ?? (@NanRolon) March 7, 2022

Mientras tanto, la cuenta oficial del Banco Santander Argentina le contestó a Esteban pidiendo disculpas por la molestia: