Indignación en las redes por el cobro de impuesto turista a ucranianos familiares de argentinos

Una noticia reciente sobre el cobro del impuesto por turismo a los ucranianos que quieren escapar a nuestro país indignó a las redes sociales. El día de ayer un tuit se hizo viral explicando: "Los familiares de ucranianos quieren traer a sus familiares a la Argentina, pero se les hace muy difícil porque Aerolíneas Argentinas les cobra el impuesto al turismo en los pasajes. Es DEMENCIAL lo que hacen", adjuntando un video de un hombre que comentaba la situación sobre como no podía traer a los familiares de su mujer en el canal Todo Noticias.

Los familiares de ucranianos quieren traer a sus familiares a la Argentina, pero se les hace muy difícil porque Aerolíneas Argentinas les cobra el impuesto al turismo en los pasajes. Es DEMENCIAL lo que hacen. pic.twitter.com/66EAEQC5Xo — Dr. Pirunguito Flores uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEEuD83CuDDF1 (@pirunguito) March 6, 2022

El hombre comentaba "no puede Argentina seguir cobrando impuesto al turismo para el pasaje de un ucraniano refugiado" a lo que sumó "hoy para traer a nuestra familia ucraniana nosotros tenemos que pagar incluso impuesto a quién viaja al exterior". Continúa su explicación dando el ejemplo de que un pasaje a Polonia costaba 500 dólares, pero con la suma de los impuestos costaba 1000 dólares, lo que obviamente dificulta el esfuerzo para traer familiares refugiados desde esa zona al país.

Por último resalta "Argentina parece que no se da cuenta que no se trata de turismo, no están paseando, no estamos pidiendo traer a alguien a recorrer el Obelisco o a pasear, estamos hablando de traer refugiados". Finalmente resume toda la situación con una frase demoledora "No estamos pidiendo nada, nadie les pide ni un subsidio ni mantenerlos, pero pagar impuesto al turismo, solo en Argentina puede pasar algo así".

La pareja contando su situación en el canal Todo Noticias

Esto se ha demostrado que es cierto, ya que aquellos que gozan de la posibilidad de entrar al país sin sufrir el impuesto al turismo son solamente ciudadanos que hayan nacido en Argentina, lo que hace que cualquier otro interesado en entrar al país deba pagar este impuesto, incluso aunque esté huyendo de una guerra, como es este caso.

A pesar de que algunos usuarios repetían que se puede pagar un pasaje a un país limítrofe como Uruguay y de allí llegar a Argentina, mientras otros resaltaban que esto no es posible, ya que "Si los traen usando medios de pago “radicados” en Argentina van a pagar igual el impuesto así los traigan en avión, barco o lo que sea".

Uno de los comentarios de la publicación original

Cómo era de esperarse, esta noticia indignó a varios usuarios de las redes, que creen que este impuesto está mal cobrado y que se debería revisar la situación en un contexto, para entender que no se le puede cobrar a aquellos que escapan de Ucrania en este momento tan especial de sus vidas.

Está contando un familiar ucraniano que Aerolíneas Argentinas les cobra impuesto al turismo en los pasajes, a los refugiados ucranianos que los familiares quieren traer al país. Debo haber entendido mal. No puede ser. — Ani Martino uD83CuDFD6 uD83CuDDEEuD83CuDDF9 (@animartino) March 6, 2022

Otro de los tuits que se quejan de la medida y llega a más de 4 mil likes. Este posteo también generó muchas repercusiones, como el de una usuaria que comentó "No dejaban volver a los ciudadanos argentinos, mirá si se van a mosquear por refugiados. Y además apoyan a Putin".

Otro de los comentarios resalta indignado: "Nada nuevo. Cuando durante la pandemia el gobierno argentino cerraba las fronteras también a los argentinos y los dejaba varados, cuando lograban volver también les cobraba el impuesto. Me consta porque lo sufrí, y está documentado. Es el gobierno más infame de la historia".

El abogado Alejandro Fargosi, que integra del partido "Valores Para Mí" también habló del tema en su cuenta de Twitter:

Hay que muy perverso para cobrar Impuesto al Turismo a los ucranianos que quieren escapar a nuestro país. — Alejandro Fargosi (@fargosi) March 6, 2022

Recientemente, Aerolíneas Argentinas, como anunciaron varias aerolíneas de otros países, también había confirmado que suspendía la venta de pasajes a Moscú debido al conflicto público entre Ucrania y Rusia.