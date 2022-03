Natasha y Giuliana dijeron que pueden ser mujeres empoderadas y también reinas

Pasadas las 10.30 de la mañana, Natasha Sánchez y Giuliana Pilot, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2022, bajaron a desayunar en la terraza del hotel Hyatt y así compartieron su primera entrevista conjunta. Estuvieron acompañadas de la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y del director de Producción Cultural y Vendimia, Pablo Moreno.

Las chicas, antes de desayunar con la prensa.

A diferencia de otros años, en esta ocasión se eliminó la foto en la habitación. Las flamantes soberanas optaron por maquillajes simples y se mostraron muy distendidas.

“Todavía no lo podemos creer, no caemos”, reconoció Natasha, mientras que Giuliana agregó que están “tratando de disfrutar minuto a minuto”. Ambas reconocieron entre risas que se sienten en “una nube” y que aún no entienden nada de todo lo que están viviendo.

Mientras el desayuno transcurría, las reinas recibieron varias sorpresas. La primera de ellas fue la visita de Antonella Barrera, la Reina de Lavalle 2022. La joven saludó desde afuera del hotel y las felicitó, pero fue invitada a ingresar.

Con lágrimas en los ojos, se fundió en un emotivo abrazo con Natasha y Giuliana, quienes también comenzaron a llorar. Más tarde estuvieron Martina Boscariol (Rivadavia), Ailín Mayorga (Las Heras) y Milagros Canteros (San Rafael). En todos los casos, las chicas pasaron a saludar y se retiraron, respetando el momento de protagonismo de las soberanas elegidas el sábado en la noche.

Cabe aclarar que no fueron invitadas, sino que decidieron pasar en forma espontánea, algo que jamás había ocurrido en las ediciones anteriores. “Todas nos llevamos bien”, reconoció la virreina, lo que confirmó Natasha. ¿Una prueba? Anoche ambas pidieron pasar por el hotel en el que estuvieron conviviendo para saludar a las reinas departamentales. Muchas ya dormían, pero se levantaron para saludarles.

Luego, y antes del comienzo de la charla con los periodistas, pasó la Reina de la Vendimia de Santiago del Estero, Lourdes Poidomani, acompañada de su coordinadora. La joven les acercó unos presentes y destacó la amabilidad de los mendocinos y la calidad del espectáculo “Milagro del Vino Nuevo”

Otra sorpresa tuvo lugar cuando Cristina Pérez y Luis Petri se acercaron a saludar a las reinas. Con amabilidad, compartieron unas palabras y luego las dejaron continuar con el desayuno.

Además, como el mismo fue en la terraza del hotel que da a calle Chile, muchos curiosos aprovecharon a saludarlas y sacarles fotos. Inclusive, un grupo de mujeres de la Provincia del Chaco pudo acceder a una foto con ellas.

Comprometidas con su rol

Ambas soberanas nacionales se mostraron interesadas en cumplir un rol protagónico durante este año, buscando ser el nexo entre las necesidades del pueblo y las autoridades.

Sobre la situación de los productores luego de las fuertes tormentas que afectaron a la provincia, Natasha reconoció que “es algo muy duro para todas las familias”, aunque consideró que “la esperanza y el amor es algo que nos caracteriza a los santarrosinos, que somos muy fuertes”.

Y, luego, concluyó: “Quiero que cuenten conmigo para todo”. Por su parte, Giuliana agregó que ambas están “a disposición del pueblo”.

Las jóvenes también se refirieron a la participación del colectivo LGBT+ en Vendimia y se mostraron de acuerdo con la misma. “Todos tenemos nuestros derechos, somos seres con los mismos derechos, somos todos seres humanos”, reflexionó la Reina Nacional.

Otro tema que tocaron fue el relacionado al feminismo y si es compatible o no con la figura de la reina, que es lo que se cuestiona desde hace años y que fue la base del conflicto en torno a la reina de Guaymallén.

Las dos coincidieron en que sí son compatibles. “Estamos intentando cambiar la visión que tiene la sociedad de que no somos una cara bonita, somos mujeres que tenemos proyectos. Somos de una generación que viene con otra forma de pensar, alejada de los estereotipos”, indicó Natasha.

Sobre esto, Giuliana agregó: “Nosotras entendemos que el mensaje es ‘Reinas Sí’, porque sabemos que nos permite llevar adelante proyectos sociales”.