Perlitas de una Vendimia cargada de emociones

¿Castigadas?

A diferencia de lo que ocurre siempre, las reinas y virreinas nacionales mandato cumplido fueron ubicadas en el área 5 del sector Malbec, en la fila 8.

Cada año, las soberanas suelen estar en el mismo sector, pero más adelante y en el área 2. La reacción de muchas de ellas fue de sorpresa: "¿Qué pasó? ¿Por qué nos ponen tan lejos?", se preguntaban.

"No están contentos con nosotras", lanzó otra. Todas se miraron y se rieron. En definitiva, sintieron que la ubicación fue un castigo por haber apoyado desde el principio a Co.Re.Guay y la elección de la reina no oficial de Guaymallén 2022, Julieta Lonigro.

Homenaje a los mendocinos más queridos

Como no podía ser de otro modo, la querida actríz mendocina Gladys Ravalle, fallecida este año, marcó presencia en Milagro del Vino Nuevo. Su voz en off grabada, resonó en el Teatrp Griego y no dejó de emocionar a miles. El destacado locutor y poeta Jorge Sosa, autor de "Otoño en Mendoza" tampoco estuvo ausente entre las menciones. El sentir de ambos, aseguran algunos, anda dando vueltas por el corazón de la Fiesta Mayor.

Tapaboca: el elemento clave que brilla por su ausencia

En el marco de la baja de los contagios de covid, la postal es casi similar a la de prepandemia. Poco eligieron llevar consigo su tapabocas. En otros casos, la prevención fue la prioridad pese a vivenciar el espectáculo al aire libre. De hecho, muchos aceptaron los barbijos que se repartían en varias bocas de ingreso.

Si bien se entregaban barbijos en el ingreso, pocos hicieron uso de ese elemento

¿Y las hinchadas?

Solo la hinchada que llegó desde San Martín se hizo escuchar en el Teatro Griego. A diferencia de otros años, cuando cada reina departamental contaba con sus seguidores que marcaban el ritmo con batucadas y bombos, en esta oportunidad, el escenario fue diferente, mientras la figura de la reina sigue siendo cuestionada desde diversos sectoies.