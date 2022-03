La Vendimia no deja de sorprender a los turistas extranjeros

Robert y Cindy decidieron viajar a Mendoza desde Países Bajos. No sabían que, durante su estadía, se iban a encontrar con los populares festejos vendimiales y los preparativos sorprendió a la pareja. "La Vendimia nos parece algo muy linda. La cultura gaucha es genial porque se parece a la de vaqueros", aseguró el joven sorprendido.

Si bien, no llegaban a entender el espíritu de la fiesta y todos sus actos, la pareja se lamentó de no haber podido participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia. "Nos hubiese gustado ir al Frank Romero Day pero no sabíamos dónde comprar las entradas", indicaron.

A pesar de estar encantados con lo que ocurría, los neerlandeses comentaron que sería una gran idea tener en cuenta a los turista extranjeros en algunos aspectos. "Es una lástima que no haya alguien que cuente lo que pasa en inglés aunque sea", dijeron.

Por su parte, respecto a su estadía en la, una de las cosas que más disfrutaron fueron las cálidas temperaturas: "Mendoza nos gusta mucho porque el clima es genial, siempre está soleado y todo muy barato. Si bien hoy está nublado, no hace calor, el clima es espectacular".

En las calles del centro también se pudieron ver a algunos turistas rusos quienes, a pesar de la situación violenta en la que se encuentra su país, prefieren relajarse algunos días. La joven pareja encontró en los festejos vendimiales todo un escenario curioso por su popularidad.

Respecto al conflicto que mantiene Rusia con Ucrania, los turistas fueron contundentes a la hora de mostrarse en contra de la guerra. Incluso los padres de uno de los jóvenes se encuentran en Ucrania y temen por su salud.