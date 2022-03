Milagros, de San Rafael: "Ya había descartado la idea de en algún momento ser reina"

El pueblo sanrafaelino eligió a Milagros Cantero para que lo represente durante 2022 y, de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia, este sábado en el Frank Romero Day.

La soberana estudia Abogacía, tiene 23 años y portó la banda de El Cerrito, luego de ser convocada por el delegado del lugar para que los representara.

Además, es profesora de inglés y colabora con un merendero de su departamento. Tal vez por esto es que su principal proyecto para este año tiene que ver con asistir a la primera infancia.

Segura al hablar, reconoce que empezó hace años natación para superar un trauma que tuvo con el agua y que, también, practica rugby.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de presentarte para reina?

La oportunidad de ser reina se presentó una mañana cuando estaba en mi casa. Llegó el delegado a hablar conmigo y ahí me propuso que sea reina de mi distrito, lo que me tomó por sorpresa. Yo ya había descartado la idea de en algún momento ser reina y, como estaba desocupada, decidí aceptar y bueno, aquí estoy (sonriendo).

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado?

- Tengo varios proyectos, pero en el que quiero hacer hincapié y enfocarme, al menos en el comienzo, se titula ‘Acompañamiento en la primera infancia’. Se enfoca en apoyar a los niños desde muy pequeños en cuanto a su alimentación. Y también en su desarrollo: la idea es darles la posibilidad de que tengan algún deporte, que puedan tener unas horas fuera de sus casas y se encuentren contenidos por otra gente que quizás puedan charlar problemas que tienen en su casa. O no, que lo tomen solamente para dispersarse un rato y poder disfrutar del momento.

- ¿Cómo están tu familia y amigos con todo esto?

- La verdad es que las expectativas que tengo para este sábado es disfrutar como he venido haciendo hasta el momento. Disfrutar de cada experiencia, de cada momento que vivimos porque la verdad es que hemos hecho un grupo muy lindo, muy hermoso con mis compañeras. Así que bueno, sólo disfrutar y esperar el resultado. Más allá de que es una competencia, disfrutar y que sea lo que tenga que ser.

- ¿Qué expectativas tenés para el sábado? ¿Cómo estás pasando la convivencia?

- Mi familia está súper contenta, súper feliz. Más allá de que después de que fui electa no pudimos estar tanto tiempo juntos porque, bueno, me tuve que venir a la Ciudad de Mendoza. Pero están ahí: en cada momento, en una llamada, en un mensaje de ‘¿cómo estás?’, ‘¿cómo te está yendo?’, apoyándome siempre. Más allá de que he sido la primera reina de la familia, siempre en todo momento, están ellos apoyándome. Así que no me puedo quejar de la familia que tengo, estoy súper feliz.

- ¿Hacés alguna otra actividad fuera del estudio?

- Juego al rugby en Belgrano Rugby Club, en San Rafael, y también hago natación. A jugar al rugby empecé hace muy poquito, hará 8 meses aproximadamente. Y natación hace más tiempo, por una situación traumática que tuve con el agua y decidí auto superarme.

- ¿Algo más que quieras compartir?

- Otra actividad que realizo es que soy voluntaria en el Merendero San José que funciona en San Rafael, lo pueden buscar en las redes para visualizar el trabajo que hacemos. Y para mí es mi cable a tierra, sinceramente, ir cada jueves. He estado ausente estos últimos jueves. Es una tarde que dedico a los niños Y quizás es más lo que yo me traigo de ellos que lo que ellos se llevan de mí. Pero para mí es una caricia al alma, me pone muy feliz poder contenerlos, estar un ratito con ellos y, aunque sea una tarde, poder cambiar la visión de su día.

- ¿Algún mensaje para tu pueblo?

- Para mi pueblo sanrafaelino tengo sólo palabras de agradecimiento porque, sinceramente, en todo momento he sentido su apoyo, su calidez, con mensajitos mandándome abrazos y besos. Eso para mí es muy lindo: que la gente se sienta bien representada por mí; es increíble. Así que les agradezco eso y los invito a todos a vivir la Fiesta Nacional de la Vendimia acá en la Ciudad de Mendoza y también, por supuesto, a vivir Vía Blanca y el Carrusel. Así que los espero y muchísimas gracias para todos.