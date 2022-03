Guadalupe, de Ciudad: "Todas las mujeres empáticas, resilientes y capacitadas podemos llegar a ser reinas"

La soberana de la Ciudad de Mendoza, Guadalupe Cuervo, fue la penúltima reina en ser electa, en la fiesta vendimial ‘Vino al vino’, el pasado viernes 25 febrero.

Con 19 años, la joven estudia Publicidad, trabaja como community manager y tiene varias actividades que ocupan su jornada.

Participó en el certamen Miss Mendoza y fue a partir de allí que decidió probar suerte en la Vendimia de Ciudad, con el claro objetivo de defender el rol y el lugar de la mujer.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de presentarte para reina?

- La oportunidad de presentarme como reina se me dio después de competir en un concurso que se llama Miss Mendoza y realmente acepté porque tengo ganas de cambiar la visión sobre el rol de la reina y potenciar a las mujeres.

- ¿A qué te dedicás?

- Trabajo como community manager y estudio la licenciatura en Publicidad.

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado? En caso de que así sea ¿de qué se trata?

- Mi proyecto para el año de reinado es, justamente, impulsar a todas aquellas mujeres que no se animan a cumplir sus sueños, a decirles que si yo pude cumplir el mío, que era estar como reina de la Ciudad de Mendoza, todas pueden cumplir su sueño.

- ¿Cómo están tu familia y amigos con todo esto?

- Mi familia está más emocionada que yo (risas), está muy nerviosa. Pero está realmente expectante de que yo sea feliz, no les importa el resultado.

- ¿Qué expectativas tenés para el sábado? ¿Cómo estás pasando la convivencia?

- Yo lo único que quiero es que, sea cual sea el resultado, el grupo de compañeras, ya sea departamental o distrital, siga unido.

- ¿Hacés alguna otra actividad fuera del estudio y el trabajo?

- Canto, hago baile, pilates y funcional.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro?

- Creo que no es el momento para hablarlo y que, como dice el intendente de mi municipio, Ulpiano Suárez, es una falla que se dio por un municipio que debería haber resuelto el pueblo, la sociedad.

- ¿Algún mensaje para tu pueblo?

- Que, aparte de valorar el rol de la reina, que no cambia si físicamente es más linda o no, eso no cambia para nada . Yo creo que todas somos reinas porque todas las mujeres empáticas, resilientes y capacitadas podemos llegar a ser reinas, más allá de los atributos. Y, por otro lado, siempre digo, el mendocino es una persona muy capacitada, pero creo que nunca es suficiente, tenemos que seguir conociendo y estudiando lo rico de nuestro patrimonio cultural.