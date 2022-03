Contó su experiencia como padre adoptivo, su publicación se volvió viral y conmovió a todo el país

“Hace tres años te conocimos y pusiste todo nuestro mundo de cabezas”, expresó Leandro Barrera Nicholson en su publicación de Twitter que se viralizó. Allí, relató su experiencia con la adopción de su hijo y cuáles fueron las etapas que atravesó la familia.

La conmovedora forma de contar su historia se viralizó, fueron más de 45 mil los usuarios que le pusieron "me gusta" a la publicación, más de 5 mil los que retwittearon y miles de personas más los que comentaron. Una gran oportunidad para concientizar sobre la adopción en general, y de niños más grandes, en particular. La adopción en menores de más edad tiene más demora porque el 88% de las personas tiene expectativa de vincularse con bebés ( hasta 3 años).

“Eras tan chiquitito, no me voy a olvidar nunca cuando camino a la plaza te di la mano, con miedo, y la agarraste con fuerza. Sentí que el corazón me iba a explotar”, relata el Leandro en la publicación. Luego describe en detalle cómo fue ese primer encuentro y los que continuaron después en el hogar; hasta que finalmente el pequeño se mudó con ellos el 21 de marzo de 2019.

El primer día que Claudio visitó la casa de Leandro y Yael

Un camino de aprendizaje

Leandro vive con su compañera Yael Herzkovich y, desde marzo de 2019, formaron una familia con Claudio León Barrera Nicholson Herzkovich, un niño de 12 años que buscaba una familia que lo adoptara.

En diálogo con MDZ la pareja contó que “Yael no quería gestar, pero si quería maternar, nos pusimos de acuerdo en adoptar y en 2017 nos anotamos en el RUAGFA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos)”.

El trámite para registrarse y comenzar con el proceso de adopción "fue muy sencillo y en todo momento recibieron una muy buena atención". “Nos preguntaron cuál era nuestra disponibilidad para ahijar y le contestamos que queríamos adoptar niños y niñas mayores a 4 años hasta 9 y grupos de hasta 2 hermanos”, cuenta la pareja y agrega que además, se les solicitó que presentaran documentación y tuvieron entrevistas con el equipo de psicólogos.

El recorrido, si bien es sencillo, suele tener algunos momentos que pueden resultar frustrantes para los padres adoptivos. En el caso de esta pareja, oriunda de Allen (provincia de Río Negro), luego de un par de meses desde que se anotaron recibieron un llamado para una posible vinculación con un niño que buscaba familia adoptante; pero no avanzó. “A finales de 2018 nos llamaron para una posible vinculación y no quedamos. Eso fue muy duro porque nos habíamos ilusionado un montón”, confiesan.

Pasaron solo unos meses y nuevamente recibieron ese tan ansiado llamado del juzgado. El 21 de marzo de 2019 conocieron a su hijo, esa fue la primera vez que sus miradas se cruzaron y que se dieron la mano para salir a jugar a la plaza. La aventura comenzaba.

“En octubre del 2021 salió la sentencia definitiva. La jueza nos otorgó la adopción plena de nuestro hijo y en enero de este año llegó su DNI con su nuevo apellido y su nueva identidad”, relatan Yael y Leandro.

Desde el día que Claudio León se mudó a su nueva casa comenzaron los tres un camino de aprendizaje constante y de emociones muy diversas. “Tenías mucho miedo, tuviste una vida muy dura. Lloraste mucho, gritaste mucho.... lloramos mucho. Con el tiempo te empezaste a aflojar a confiar. Un día estabas jugando en la compu y me dijiste: `Papá, me ayudas´. Tuve que hacer mucha fuerza para contener las lágrimas”, contó con emoción Leandro en su Twitter.

Durante los primeros meses no fue fácil para ninguno de los tres, hubo enojos, hubo llantos y había mucha confusión, pero desde la empatía la pareja pudo acompañar a su hijo en el proceso. “Te enojabas mucho y decías los insultos más horribles. Yo me enojaba mucho, me costaba entender qué era lo que pasaba. Una noche, lloraste y gritaste hasta las dos de la madrugada. Nos mirábamos con mamá y no sabíamos qué hacer, mientras llorábamos desconcertados”, escribe Leandro en su publicación viral.

Poco a poco Claudio sentía que podía ser contenido, que en sus padres adoptivos podía encontrar un hogar. “Cuando creció la confianza me contaste las cosas terribles que te habían sucedido en el hogar y mi corazón se rompió en mil pedazos. Me llené de odio y resentimiento hacia las personas que no te habían cuidado. Al mismo tiempo, empezamos a entender muchas cosas”.

Hubo tropiezos, errores y aciertos, pero también sonrisas, besos, abrazos, palabras y miradas que los iban construyendo como familia.

“Somos unos mapadres muy hincha pelotas, pero tratamos de estar presente en todos sus eventos, sino podemos los dos nos turnamos. Le gusta que lo acompañemos, pero cuando llegamos a la puerta de la escuela, le damos vergüenza, todo normal”, cuentan Yael y su pareja para describir cómo es su día a día desde la llegada de Claudio a sus vidas.

“El ha incorporado rápidamente muchas cosas nuestras, formas de hablar, gestos, contestaciones. Pasaron 3 años pero, ¡parecen muchos más!”, se sorprenden. El primer día de clases de Claudio.

La pareja destaca, para llevar tranquilidad a quienes se encuentran en proceso de adopción, que en cada paso que dieron estuvieron acompañados de profesionales y de sus afectos. Cada uno de los tres tenemos nuestras respectivas terapias, fue fundamental también el acompañamiento de las chicas del equipo técnico del Juzgado de Familia de Villa Regina, en Río Negro. “Cada vez que tuvimos situaciones difíciles, siempre estaban presentes en una llamada, mensajes o venían a casa”.

“Te amo más que a nada en este mundo. Te veo crecer a pasos agigantados, orgulloso de tu familia y tu identidad. Hijo estoy muy orgulloso de todo el esfuerzo que hiciste para consolidar esta familia, se que no te fue fácil, pero lo lograste”, escribe Leandro en la publicación que ha recibido miles de comentarios de personas que se han sentido muy conmovidas por su experiencia.

Ni Leandro ni Yael imaginaron que su historia llegaría tan lejos y a tantas personas. Un relato que esperan inspire a muchas otras personas. “Celebro a todos los que se acercaron a la adopción al conocer nuestra historia”, concluye el padre de Claudio León.