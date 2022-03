Por qué los jóvenes latinos cancelaron a Doja Cat

El festival Asunciónico, en la capital paraguaya, seguía a los Lollapalooza de Argentina y Chile. Muchos artistas tenían previsto hacer presentaciones sucesivas en los países de Sudamérica, pero muchos no pudieron lograrlo. Debido a una tormenta muy fuerte fueron cancelados los días 2 y 3. Algunos artistas ya se encontraban en el país, pero otros, como Miley Cyrus, estaban viajando cuando los agarró la tormenta.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

Doja Cat se encontraba en Paraguay en medio de los preparativos de su show cuando inició la tormenta por la que su presentación debió ser cancelado. Los fans de la artista se encontraban afuera del hotel esperando a que ella saliera a saludar cuando comenzó a llover. Debieron refugiarse en las inmediaciones del hotel y muchos volvieron -así lo expresaron en sus redes- al día siguiente.

A pesar de esto, la rapera tuiteó: “Hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona esperándome fuera del hotel. Let that sink in”. Esta última frase no tiene una traducción literal al español, es una expresión que, para enfatizar lo que se dijo anteriormente, significa “deja que quede ahí”. Este tuit y varios más fueron borrados de la cuenta de Doja Cat pero los fanáticos ya habían tomado una foto de pantalla.

Hilo uD83EuDDF5: Doja Cat cancelada en Paraguay uD83CuDDF5uD83CuDDFE *por varias razones*



(pero q tan mierda tenes que ser para mentir y decir que nadie estaba esperando afuera de su hotel por eso no salió a saludar en tw y encima después borra los tweets uD83DuDC4DuD83CuDFFC) pic.twitter.com/3IU0LSnnc8 — Bri ?? (@itsbrisagonv) March 25, 2022

Además de los tuits desconsiderados de la artista para con sus fans, también molestó que mientras se largaba la lluvia y los fanáticos esperaban fuera del hotel, ella estaba en una sesión de fotos en su habitación.

Doja Cat tranqui en su hotel // sus fans esperando que por lo menos que saque su cabeza en la ventana pic.twitter.com/7IYak75c7X — mauri uD83EuDDE9 (@balmauricio_) March 24, 2022

Entre los tuits de la rapera pretendiendo que sus fans esperen bajo la lluvia y las fotos que compartió de la sesión en el hotel estallaron las redes criticando el accionar de la artista. “La xenofobia q maneja Doja cat tratando a la gente de latam como si fueran esclavos y ella una reina lol si fuera cualquier otro país ya la estarían cancelando pero como pasa en el tercer mundo de repente tienen excusas para todo”, tuiteó J, alias @livelyug, que ya supera los 75 mil me gusta.

la xenofobia q maneja doja cat tratando a la gente de latam como si fueran esclavos y ella una reina lol si fuera cualquier otro país ya la estarían cancelando pero como pasa en el tercer mundo de repente tienen excusas para todo — J (@livelyug) March 24, 2022

acá en latam ir a un concierto cuesta el triple que en cualquier otro lado, es un sacrificio enorme, sobretodo si no vivís en las capitales y tenés que pagarte todo el viaje aparte de la entrada, y que doja haya ninguneado así a sus fans me da una bronca tremenda — Vic uD83EuDD89| uD800uDCB4¹ ?n¹¹ (@hotyturner) March 24, 2022

Mientras tanto, Miley Cyrus pidió disculpas en las redes sociales por no haberse presentado debido al inconveniente de su vuelo cuando llegó al país y al mal clima, subió un video cantando dedicado a sus fanáticos paraguayos. ”Desearía haber podido quedarme y presentarme ante mis fans de Paraguay. Por favor cuídense. Los amo. (Quizás no se puedan dar cuenta estoy un poco enferma, creo que estoy súper exhausta del estrés de ayer! Tengo un par de días para recuperarme antes de BRASIL!)”, escribió junto al video. Y en la canción dice: “Te amo más que antes, y lamento que sea de esta forma. Volveré a casa, volveré a casa. Si me preguntas me quedaría, me quedaría. Siempre me quedaría”.

I wish I could’ve STAYed & performed for all of my fans in Paraguay. Please STAY safe. I love you . uD83DuDDA4 (also if you can’t tell I’m a little sick, I think just super exhausted from the stress of yesterday! Got a few days to recover before BRAZIL!) https://t.co/gtXHC7AJgh pic.twitter.com/C7IlPp7f7t — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

Este detalle de la cantante y que el rapero, Machine Gun Kelly saliera a tocar a la puerta de su hotel en Paraguay donde lo esperaban decenas de fans generó un rechazo aún mayor hacia la rapera que ni siquiera le preguntó a sus seguidores cómo se encontraban.

me caía mal y terminó siendo el único decente EL VILLANO DE UNA HISTORIA MAL CONTADA https://t.co/tTSJJQ0eBU — astrobort (@astrobort) March 25, 2022

Miley pidiéndole disculpas al público de Paraguay por no poder cantar por la tormenta y mandándoles un video cantando y la NADIE de doja cat bardeando a los fans que estuvieron esperandola bajo la lluvia en la puerta del hotel? pero QUIEN SOS ??? — F A C U N D O (@acidolinolenico) March 24, 2022

Latinoamerica enterándose que la doja cat se metió con Paraguay y solo los latinos nos podemos insultar entre latinos pic.twitter.com/StNIwRDJGd — ??????? (@kimtataholic) March 25, 2022

Esta catarata de reacciones sobre el comportamiento y los dichos de Doja Cat provocó que la rapera se cambiara el nombre de usuario de Twitter y escribiera "I quit", es decir, renuncio. Además de esto, tuiteó "Esta mierda no es para mí así que me voy. Todos cuídense" y ese fue su último tweet hasta el momento con más de 100 mil me gustas.

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care. — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022