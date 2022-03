Estas fueron las peticiones más extrañas en Change

Change.org es una plataforma internacional que este año cumple 10 años en el país. Esta organización sin fines de lucro tiene por finalidad servir como un “puente” democrático entre quienes quieren lograr algo y quienes pueden llevarlo a cabo.

La organización cuenta con más de 450 millones de usuarios en más de 196 países. Sólo en Argentina más de 16 millones de ciudadanos entraron a la plataforma para firmar o crear una petición. En el 2021 se juntaron -solo en el país- 21 millones de firmas.

Las peticiones pueden estar dirigidas a políticos, a instituciones públicas o a empresas, y cada vez que una petición logra su objetivo Change le llama una “victoria”, y en el país hay una larga lista de victorias. Los principales temas que reúnen más firmas son los relacionados con el medioambiente, los animales, los derechos humanos y la salud. Además, durante el 2021 notaron un alto compromiso de los jóvenes con las temáticas del medioambiente y cambio climático.

Las más virales

Las campañas más virales tienen relación con los temas anteriormente nombrados. Una de ellas logró juntar 552 mil firmas: fue la campaña por el Cierre de Mundo Marino, rescate, rehabilitación y libertad de los animales en cautiverio. Otra de este estilo es la campaña por el Cierre del Zoológico de Luján, que también acumula más de medio millón de adhesiones.

Con respecto al medioambiente, las campañas que están más presentes en las redes son por los incendios en Corrientes y por el urgente tratamiento en el Congreso de la Ley de Humedales, que acumula más de 100 mil firmas.

Las más extrañas

A pesar de esto, las propuestas más extrañas o “de color” fueron con respecto a temas completamente diferentes. “Que se retransmita Dragon Ball en Argentina” es una de ellas, acumulando al día de hoy 12 firmas. Otra es “Añadir el emoji de un carpincho en WhatsApp”. Una propuesta bien argenta es la de definir el día “4 de noviembre como el Día Nacional del Sandwich de Miga”. Esta propuesta nace de la cuenta @Lo_pruebo_y_te_cuento que pide que este día se conmemore al día siguiente del Día Internacional del Sandwich (3 de noviembre).

Una de las que más llama la atención es la petición para cambiarle el nombre al Queso Sardo por Quesardo que acumula ya 17.700 firmas. La razón de esta petición es que si la Real Academia Española (RAE) reconoció ndeah, por qué no reconocería “Quesardo”.

Quizás la más fuera de serie sea la petición por el cierre de la web Change.org que tiene casi 7 mil firmas. Esta petición afirma que Change.org es una farsa y que a través de esa campaña será “descubierta la farsa”.

“Quiero destacar que en Argentina tenemos una victoria por día, o sea que es una plataforma que además de impulsar diferentes temas y darle la voz a todos los argentinos funciona la plataforma. Muchas personas llegan con sus necesidades y se van con una respuesta positiva, y también intentamos desde el equipo darle respuestas o darle ayuda a todas las personas que llegan”, sostiene Leandro Asensos, director de Change.org Argentina.

Las campañas menos virales

Por otro lado, están las peticiones que menos atraen o menos se viralizan en Argentina. Según Asensos, muchas de las campañas que se viralizan en el exterior no lo hacen en el país. El director de Change en Argentina cuenta que las campañas por crisis humanitarias en lugares como África o Asia no se viralizan en el país, ni tienen tanta repercusión como en otros. “El tema de indígenas está presente, o sea, es una de las principales causas pero no es algo que que todo el tiempo llame la atención y se genere mucho. Lo puedo comparar con países como Chile o México donde sí es un tema preponderante, en Colombia y en Brasil también y en Argentina todavía es un tema más chico”, cuenta Asensos.

Otro tema que en Argentina no tiene mayor trascendencia en comparación con países latinoamericanos, son peticiones con respecto a la libertad de expresión o sobre persecución de activistas o periodistas, lo que se traduce en una “buena noticia” porque se puede inferir que no es un conflicto presente en el país.