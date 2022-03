Anmat prohibió la venta de siete suplementos dietarios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el país de una serie de siete suplementos dietarios promocionados para “la focalización, concentración y memoria” con presentación en cápsulas, polvos y gotas; por considerarlos “peligrosos para la salud”. Los productos son comercializados por la página web Noopept Argentina.

La medida fue confirmada a través de la Disposición 2105/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial. La misma indica que se trata de los productos “Newmind – Noopept – GVS -111 polvo; Newmind – F-Phenibut polvo; Purenootropics Noopept cápsulas; Purenootropics Noopept polvo; Noopept sublingual, Purenootropics; B-12 sublingual Purenootropics; y Purenootropics Bacognize Bacopa Monnier”.

Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia realizada por un particular en el Departamento de Control de Mercado. A partir de la misma se tomó conocimiento del caso respecto de los elementos que estaban siendo puestos a la venta en el sitio antes mencionado.

Los productos se comercializan a través de cápsulas, polvos y gotas

La página web del sitio de comercialización de los productos prohibidos por Anmat destaca que los mismos son artículos naturales con acciones terapéuticas conocidos como nootrópicos. Los productos, según la publicación, servirían para “la focalización, concentración y memoria”, son de “fácil ingesta”, representados a través de cápsulas, polvos y gotas.

Personal de la Dirección de Fiscalización y Control comprobó que los suplementos comercializados “declaran en su composición sustancias que no se encuentran autorizados en el Código Alimentario Argentino, con lo cual no podrían ser autorizados en República Argentina como suplementos dietarios, entre ellas se encuentran las siguientes sustancias: ‘4-Amino-3 (4-fluorophenyl) butyric acid HCL’, ‘Noopept’, ‘Bacopa Monnieri whole herb extract’”.

Remarcaron, además, que “no existen antecedentes de registro de los productos, ni de la firma y que no se ha podido constatar que han ingresado a través del servicios de comercio exterior”.

Otro aspecto que se destaca en la disposición del organismo de fiscalización y control es que la tienda en línea declara abiertamente los componentes con los que elabora sus sustancias entre los que se encuentran: “4-Amino-3 (4-fluorophenyl) butyric acid HCL”, “Noopept”, “Bacopa Monnieri whole herb extract”. Según Anmat, ninguno de ellos están autorizados en la República Argentina.

Con la finalidad de proteger a los usuarios de los medicamentos involucrados, el Departamento de Control de Mercado insistió, por un lado, en que “corresponde considerar a estos productos como peligrosos para la salud y desaconsejar su adquisición”.