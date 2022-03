Nazarena, de San Martín: "Es hermoso todo lo que se vive en Vendimia"

La Reina de la Vendimia de San Martín 2022, Nazarena Nicosia, tiene 22 años y viene de una familia de tradición en los reinados, ya que su mamá, Natalia Corinti, portó también la corona de ese departamento en 1996.

La soberana estudia Profesorado de Educación Física y, por ello, el proyecto que tiene pensado para este año está relacionado con incentivar la actividad física en lugares públicos.

Además, se dedica a dar Catequesis desde hace varios años. De cara a las actividades que vivirá pronto, se muestra ilusionada y con ganas de hacer nuevas amigas.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte este año?

- Mi mamá fue reina del departamento en el año 1996, así que traemos una trayectoria de Vendimia que viene de familia y por ese lado es que decidí presentarme. Este año nos llamó mucho la atención las fechas de fiesta de San Martín, que generalmente es una de las últimas en realizarse, y vimos que se iba a poder vivir todo desde cero, desde el comienzo. Fui la que abrió el calendario.

- Cuando decís ‘vimos’, ¿a quiénes te referís?

- Lo pensé con mi mamá, pero fue algo que analizamos entre todos como familia y por eso lo decidimos. Ya me lo habían ofrecido otros años, sí, pero siempre decidí esperar para ser más grande y tener más madurez.

- ¿Y de qué manera están viviendo ellos tu reinado?

- Muy bien, re felices; super expectantes, también. Pero disfrutado el paso a paso de lo que vivo: verme en televisión, con los atributos, disfrutando eso que no se vuelve a vivir.

- ¿Cómo estás de cara a los eventos del calendario oficial?

- Estoy súper expectante de todo, estoy muy ansiosa (risas), porque me gustaría hacer nuevas amigas. Sé que todo es muy lindo, es hermoso todo lo que se vive en Vendimia, pero siempre me gustó ver los carros, a las reinas bailando, la música, y siempre me vi reflejada en eso, así que es lo que más deseo vivir.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro?

- Desde el día 0 en el que ella me habló, y me saludó cuando salí reina, le dije que la iba a apoyar. Tenemos un papel muy importante nosotras las mujeres en Vendimia, que es representar esta historia y la cultura. Que la reina represente al pueblo y a las mujeres es muy significativo, por eso me parece muy triste que nos puedan quitar ese lugar.

- ¿Tenés armado algún proyecto para este año?

- Como distritales no armamos un proyecto, pero yo sí como Reina le estoy dando forma que, sea cual sea el resultado en la elección, me gustaría cumplirlo: en San Martín el intendente (Raúl Rufeil), está haciendo un trabajo muy lindo colocando aparatos en las plazas para hacer actividad física. Mi idea es poner 3 o 4 horas a la semana para que quienes no puedan pagar un gimnasio o un personal trainer, haya profes que los acompañen y asesores. Ellos estarían sustentados por el municipio. Es para todas las edades y, principalmente, me gustaría un profe destinado a chicos con discapacidad. Me gustaría que se les brinde dos horas a la semana, divididas en dos días, a ellos.

- Además de estudiar, ¿hacés alguna otra actividad?

- No es una actividad, pero soy catequista de niños. Hace 8 años que lo soy, en la parroquia San Pedro y San Pablo, en San Martín. Además, ahora trabajo en una colonia de verano, con los niños más chiquitos de 6 años, en La Colonia, Junín. El resto del año tengo distintos trabajos, como todos los profes.

- ¿Algún mensaje que quieras dejar?

- Primero que nada, que están todos invitados a acompañarnos el 5 de marzo. Les agradezco a todos los que nos apoyan, que creen que de verdad las reinas formamos parte de Vendimia; que somos todos parte de esto, como los artistas y trabajadores que ponen su aporte.