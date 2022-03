Escuchá la vuelta a la radio de Carlos Marcelo Sicilia en MDZ Radio

Su nombre es sinónimo de radio, y lo avalan 55 años de trayectoria. Escuchá en vivo haciendo click acá.

Ha pasado por casi todos los medios de comunicación y es una de las caras más conocidas y queridas. Por eso cuando muchos de los lectores de MDZ Online y oyentes de MDZ Radio se enteraron que "volvía a las canchas", la alegría fue total.

Desde hoy, miércoles 2 de marzo, y de lunes a viernes de 13:30 a 14:30; Carlos Marcelo Sicilia estará frente al micrófono en MDZ Radio, FM 105.5, para acompañar a tantos mendocinos de todas las generaciones que lo escucharon "de toda la vida".

Será una hora de encuentros, reflexiones, entrevistas y disfrute con uno de los hombres que más experiencia en la comunicación radial ha tenido en la Argentina. De hecho, es recordado su paso por la BBC de Londres.

Sicilia junto a Eduardo Ripari, otro de los conductores de MDZ Radio.

El año pasado, concretamente en Junio de 2021, Carlos dio un buen susto a sus familiares y amigos. La noticia corrió primero entre colegas en las redacciones periodísticas, y luego fue su propia hija, María Julia Sicilia, quien confirmó y aclaró lo sucedido. "Mi viejito se sintió mal... No podía respirar bien y estaba taquicárdico. Inmediatamente mi viejita, la incondicional, lo llevó a la guardia de una clínica, le hicieron un electro que no dio bien, por lo que lo internaron para hacerle estudios completos", explicó en sus redes sociales.

Luego agregó que el resultado de esos estudios llevó a los médicos a la decisión de colocarle a Carlos Marcelo un marcapasos. "Todo salió 10 puntos. Ya está en casa, recuperándose", expresó María Julia, para llevar tranquilidad a tantos que lo quieren.

"Una mancha más al tigre, que sigue firme para adelante", aseguró su hija. "Voy a hacerle llegar todos y cada uno de los saludos y el apoyo que ustedes, sus queridos seguidores, quieran dejarle por acá. El no tiene redes sociales, pero puede ver todo a través del FB de mi mamá y lo que yo le mande por captura de pantalla", aclaró.

Fue su hija la que hoy también, exultante, comunica a todos a través de sus redes el regreso del gran conductor.

"¿Qué es la radio para vos?", le preguntó hace poco Luis Abrego en su programa, a lo que Sicilia respondió: "Es muy difícil explicarlo, hablar de la radio es como hablar de uno mismo. La radio es la perfección elevada al morbo. Es la instantaneidad, la compañía, el entretenimiento, la formación, la información. Creo que podes estar sin televisión pero sin radio es mucho más difícil. Tendría que sentarme a pensar para dar una respuesta que no puedo decir con inmediatez. Sí sé que si no tenés la vocación, es inútil. Yo me despertaba a las 5.15, sin despertador porque sabía que tenía que leer los diarios e iba encantado a trabajar", dijo.

Hoy, ese romance y ese cariño con el público vuelve en MDZ Radio. Tenés una cita: de lunes a viernes, de 13:30 a 14:30.