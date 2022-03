Defina, de Luján de Cuyo: "Me encantaría ser elegida Reina Nacional"

Delfina Carbonell, de 19 años, es la mujer que Luján de Cuyo eligió para ser su Reina de la Vendimia 2022, ante miles de vecinos. La joven, que participó por el distrito Mayor Drummond, se muestra emocionada de poder representar a su departamento, lugar en el que ha transcurrido gran parte de su vida.

Con una simpatía fresca, la soberana compartió detalles de su proyecto para este año de reinado, relacionado con la discapacidad, pero también con su carrera, ya que estudia Arquitectura.

Le gusta cocinar, al punto de que ha creado un emprendimiento para disfrutar de esa actividad, algo que comparte con su familia. Asimismo, la lujanina desde chica es jugadora de Hockey.

A pesar de que su primer nombre es Ana, ella prefiere que se la llame por el segundo, con el que realmente se siente identificada.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina?

- Viví Vendimia desde muy chica, desde el lado de espectadora. Y pensé de qué forma podía devolverle algo a mi departamento y familia: todos han sido de Luján así que el departamento y mi familia son lo mismo. Pensé cómo devolverles tanto y se me ocurrió ser quién represente el trabajo y esfuerzo. Fui yo solita a anotarme unos días antes de la elección del distrito.

- ¿A qué te dedicás?

- Estudio Arquitectura, estoy en tercer año, y también estudio Inglés a través de cursos. Además, tengo un emprendimiento de pastelería y juego al hockey.

- ¿Tenés algún proyecto especial para tu año de reinado?

- Sí, mi proyecto consiste en crear la primera plaza de Mendoza totalmente adaptada y equipada para personas con discapacidad. Hay algunas adaptadas, pero la idea es hacer también los ingresos y accesos, todo pensado para que puedan llegar quienes tienen discapacidad. El año pasado hicimos un proyecto sobre esto en la facultad y en eso me voy a basar para armarlo, con los conocimientos que tengo de mi carrera.

- ¿Cómo estás de cara a la elección nacional?

- Estamos disfrutando muchísimo con las chicas. Tenemos muchas actividades todo el tiempo así que estamos distraídas y, al mismo tiempo, concentradas (risas). Estoy muy contenta y emocionada viviendo toda esta experiencia. Siempre están los nervios ahí, así que intento no pensar tanto, pero me encantaría ser elegida Reina Nacional, no te voy a mentir (risas).

- ¿De qué manera nace tu emprendimiento de pastelería?

- Desde muy chiquita cocino, me encanta la cocina y la disfruto. De grande he hecho muchos cursos de pastelería, principalmente. Siempre me motivó la idea de tener mi lugar y surgió en la pandemia la posibilidad y decidí “me lanzo”. Nos va re bien, se llama WADA, que son las iniciales de mi familia. Trabajo por encargo a través de Instagram, hago tortas, desayunos y muchas otras cosas.

- ¿Hacés alguna otra actividad?

- Lo del club: juego al hockey en los Tordos y para mí el club es mi segunda casa, que comparto con mi familia y amigas desde chiquita, amo la vida de club.

- ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente?

- Sí, sobre las oportunidades. Quiero decirles que, siempre que tenemos una, a pesar de los miedos y todo, hay que aprovecharla. A mí me pasó con Vendimia, y fui para adelante y veo lo lejos que he llegado y me siento muy bien. Porque todo esfuerzo tiene su recompensa.