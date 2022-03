Daniela, de La Paz: "No sólo llevo mi sueño de ser Reina Nacional, si no el de todo el departamento"

La Paz eligió este año a Daniela Sánchez como su Reina de la Vendimia 2022 y se ilusiona con ver coronada a su representante tras 22 años de espera.

La joven estudia Secretariado Comercial y trabaja en programación. Tiene 24 años y reconoce que no tenía planeado presentarse, pero decidió hacerlo para homenajear a su papá que era viticultor y falleció hace 8 meses.

Con una fuerte personalidad, Daniela asegura que está decidida a terminar de armar su proyecto que tiene por fin ayudar a los productores y que desea aplicarlo en toda la provincia.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte a Reina Departamental?

- No lo tenía planeado, fue algo que me vienen ofreciendo de años anteriores. Vinieron a visitarme a mi casa y una ONG me ofreció ser su candidata, pero no tenía personalidad jurídica, y por eso no pude presentarla. Fue mi familia la que me inspiró a presentarme. Yo quería homenajear a mi papá, que ya no se encuentra físicamente, pero también a mi mamá que ella estuvo a la par de mi papá siempre trabajando como productores. Yo vivo en una finca, fue una manera de disfrutar la vendimia desde otro lado. Pasé por un proceso largo para decidir ser candidata.

- ¿Y cómo están tu familia y amigos con tu reinado?

- ¡Felices, felices, felices! Es algo que mi mamá también soñaba, significa mucho para mi familia y para ella. También tiene un poco de tristeza porque lo está viviendo sin mi papá, pero con una gran esperanza.

- ¿A qué te dedicás?

- Estoy estudiando para ser secretaria comercial y trabajo en programación web, hace muy poquito lo empecé. Me gusta el tema redes sociales y marketing digital. El año pasado se me dio la oportunidad de un trabajo en ese sector y estoy creciendo mucho. Cuando se presentó la acepté inmediatamente porque estaba metida en redes sociales. Ahora estoy trabajando en mi marca personal porque tengo muchísimas ganas de aportar valor en el sector de desarrollo personal y educación emocional.

- ¿Cuáles son tus expectativas para las actividades que se vienen junto a las otras candidatas?

- Las expectativas que tengo es poder llevarme bien con las reinas: las que faltan y las que ya han salido. Y tener la posibilidad de mostrar todas las riquezas que tiene mi departamento, resaltarlas, hacer todo lo que yo desde mi lugar pueda aportar. Todas las actividades me ilusionan, en todas tengo esa ansiedad de poder vivirlo. Lo que me moviliza y me pone la piel de gallina es estar en el Frank Romero Day.

- ¿Tenés algún proyecto para hacer durante el año?

- En el proceso que tuvimos como candidatas nos pidieron un proyecto que no pudimos terminar, pero yo sigo trabajando para plasmarlo en la provincia. Es un proyecto pensado para ayudar a los productores paceño, aunque me parece bien hacerlo en toda Mendoza. Hay muchos factores en juego: ayudar al sector ambiental y respaldar a los productores. Mi idea es que lleguen a más lugares con su producción y que lleguen al turnismo, poder combinarlo con materiales buenos para el medio ambiente, que sean orgánicos.

- ¿Te ves llevándote la corona nacional?

- Sinceramente, tengo una combinación de miedo y de felicidad. Obviamente que con las otras candidatas aspirábamos al lugar en el que yo tengo la fortuna de encontrarme. Cuando salí electa me agarró una sensación de ver qué impresionante lo que había logrado con el apoyo de mi familia y de mi departamento. De cara a la nacional tengo las mismas emociones: miedo, ilusión y esperanza. No sólo llevo mi sueño de ser Reina Nacional, si no el de todo el departamento de La Paz que lo espera hace ya 22 años.

- ¿Qué pensás sobre la situación de Julieta Lonigro, la reina no oficial de Guaymallén?

- Creo que sí debería participar porque tiene muchas cualidades y puede aportar muchas cosas a la provincia y a su departamento, para que represente lo que es la Vendimia en Mendoza y mostrar todo lo que tiene para ofrecer su departamento.

- ¿Algo más que quieras agregar?

- Me gustaría invitar a que nos acompañen en este proceso de Vendimia, que todos vivamos juntos algo que nos representa a todos, que mostremos el real significado de esto que nos representa como provincia y país. Que lo vivamos unidos y con amor.