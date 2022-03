Este es el grado de estudios de los hijos de Elon Musk

Hasta el momento, Elon Musk le dio la bienvenida a ocho hijos de los cuales uno falleció a los pocos días de nacer. Hace pocos días se conoció que el magnate y su ex novia la cantante Grimes, tuvieron una niña en diciembre pasado a través del vientre de alquiler, algo que eligieron mantener en secreto.

Todos los hijos del CEO de Tesla son menores de edad, por lo que aún se encuentran en el colegio y sus padres eligen mantenerlos lejos de la cámaras. Lo mismo ocurre con otros magnates como Jeff Bezos, quienes prefieren que tengan un bajo perfil y se dediquen a sus estudios.

Hijos del primer matrimonio de Elon Musk

La autora canadiense Justine Wilson y Elon Musk se conocieron en la Queen's University de Ontario y su primera cita fue cuando él la invitó a tomar un helado. Si bien el magnate abandonó sus estudios, se mantuvieron en contacto hasta que comenzaron una relación y se casaron en el año 2000.

En 2002 tuvieron un hijo llamado Nevada Alexander Musk, quien a las diez semanas falleció por el síndrome de muerte súbita. A través de un procedimiento de fecundación in vitro, en 2004 nacieron allí nacieron los gemelos Griffin y Xavier Musk, quienes hoy tienen 18 años de edad y no se sabe si ya asisten a la universidad.

Los últimos hijos que tuvieron Justine Wilson y Elon Musk fueron los trillizos Kai, Saxon y Damian Musk, también por fecundación in vitro, y hoy tienen 16 años, por lo que continúan en el colegio. El matrimonio se separó en el año 2008 y comparten la custodia de sus hijos.

Hijos de la cantante Grimes y Elon Musk

El 7 de mayo de 2018, Musk comenzó a salir con la cantante canadiense Grimes y en enero de 2020 anunciaron que estaban esperando su primer hijo. X AE A-XII Musk nació el 4 de mayo de ese año y sus padres explicaron su nombre: la “X” corresponde a la variable matemática y expresa una incógnita, la “Æ” es una variación “élfica” de las iniciales AI (Inteligencia Artificial) y “XII” es el nombre del modelo de avión que precedió al SR-71, el favorito de ambos.

Para sorpresa de todos, Elon Musk reveló hace unos días que en diciembre del 2021 nació Exa Dark Sideræl Musk, hija de él y de Grimes la cual fue concebida a través de un vientre de alquiler. Aún no se conocen fotos de la pequeña y es posible que no suceda en el corto plazo ya que el empresario prefiere no exponerlos.

No se sabe la relación que tienen todos los hermanos entre sí y nunca se los ha visto a todos juntos. Sin embargo, Elon Musk es un padre presente y le gusta pasar tiempo con ellos, incluso hace poco reveló que tiene planeado un viaje a China y quiere llevar a todos para que conozcan la Gran Muralla y el tren bala de Beijing a Xian.



