Los dos puntos que se obviaron en el Censo y generan ruido en las redes

Desde ayer, miércoles 16 de marzo, se puede completar a través de un cuestionario online el Censo Nacional 2022. El cuestionario, que incluye 61 preguntas, deja de lado dos puntos clave, esto generó enojo en un gran número de personas que se manifestó en las redes sociales.

Diferentes organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familias consideran que la manera en que el Censo busca obtener información sobre este tema no es la adecuada y contribuye a la invisibilización de este colectivo. En la pregunta 9 del cuestionario se consulta por la dificultad de las personas para caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, comunicarse, oír, ver y, por último comer, bañarse o vestirse solo. Pero, en ningún punto se lee el término “discapacidad”.

A través de las redes sociales, las personas que ya habían ingresado a la página oficial del Censo 2022 para completar las preguntas, notaron que se habían obviado 2 consultas y no lo dejaron pasar.

"A quienes ya completaron el Censo ¿No les pareció extraña la falta de opción de CETs (Centro Educativo Terapéutico) porque no es educación formal y dependen del Ministerio de Salud de la Nación y que no preguntaran si alguno en la vivienda tenía CUD (Certificado Único de Discapacidad)?", cuestionó Cinthia Fritz en Twitter. La mujer, según su perfil en la red social, es mamá de un niño con TEA y ha escrito libro sobre autismo.

Las respuestas a la consulta de la usuaria no tardaron en llegar. "Solo había preguntas generales. Si alguno tenía alguna dificultad, no preguntan sobre discapacidad puntual imagino por CUD, tampoco en educación aparecía la opción de educación especial. Puse nivel primario y grado indefinido. Cambio de modalidad ahora y no encajaba en ninguno".

"Qué bronca x favor!!! Acá somos 2 con CUD en casa. Qué hago?? Digo q sólo existe mi marido? Mi hija y yo quedamos excluidas?? Qué horror!", se lamentó una de las usuarias en Twitter.

"En nuestro caso estábamos esperando la opción: hay alguien viviendo en la misma casa que tenga CUD, pero no llegó", respondió otro usuario.

"Cuando se diseña un instrumento de medición o estudio, siempre se hace con un sesgo. El censo es para diseñar políticas públicas los próximos diez años. Claramente sabemos quiénes no tendrán prioridad. Gran trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad", sentenció el usuario Diego Tarkowski.

Desde Asdra (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), también hicieron su descargo en las redes sociales. "Una sola pregunta puede cambiar la vida de miles de personas con Síndrome de Down, pero el Indec aún no las incluye".

uD83DuDCDD#UnaSolaPregunta puede cambiar la vida de miles de personas con síndrome de Down, pero el @INDECArgentina aún no las incluye.



uD83DuDCBBIngresá en https://t.co/gSZInmUSID y ayudanos a visibilizar nuestro reclamo.



uD83DuDDD3?Este 18/5 terminemos con el #SindromeDeNumeros pic.twitter.com/c4QourW8su — uD83DuDCE3ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) March 16, 2022

Los reclamos por la exclusión de las personas con discapacidad en el censo ya se habían dado a conocer antes de que se habilitara el cuestionario online. Desde el Indec compartieron un comunicado en el cual explicaron: “Los términos `dificultad´ y `limitación´ han sido adoptados en el cuestionario definitivo del Censo luego de múltiples pruebas precensales y de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de expertos para la medición de la discapacidad, tales como el Washington Group y la CEPAL, la representación regional de las Naciones Unidas”.

Si bien el censo ya puede completarse desde ayer, hay tiempo para hasta el 18 de mayo. Ese día realizará el registro estadístico de modo presencial en simultáneo en todo el país. Por ello, los diversos colectivos consideran que es posible que se incorporen nuevas preguntas y así incluir a todos en el cuestionario.