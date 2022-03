Están en todo, estos son los signos de zodiaco que se destacan por sus ganas de controlar

Hay personas en la astrología que sienten que deben estar atentas a todo lo que pasa para mantener su poder sobre las situaciones que viven y sobre los demás. Es verdad que a veces se les va la mano y llegar a extremos incomprensibles para no perder sui influencia, pero por lo general son personas inofensivas a las que les gusta sentirse importantes.

Capricornio: si bien ellos son muy independientes, los nacidos bajo el signo de la cabra aman controlar todo lo que sucede a su alrededor. Tienen objetivos muy claros, por lo que intentan utilizar a los demás para alcanzarlos, y si sienten que no sirven para eso, simplemente los dejarán de lado.

Virgo: sacan a relucir su lado más controlador cuando deben trabajar con otras personas, especialmente con quienes ellos consideran que no están a la altura de la tarea. Lo que pasa es que para ellos nadie alcanzará el nivel de perfeccionismo que los caracteriza, por lo que se esfuerzan en manejar a los otros hasta conseguir un resultado que esté a sus estándares.

Tauro: los nacidos bajo este signo son probablemente las personas más posesivas de todo el horóscopo, por lo que no es raro que demuestren siempre muchas ganas de controlar a su pareja. No es que sean obsesivos, pero sí necesitan pensar que saben exactamente lo que está pasando en todo momento para no llevarse sorpresas desagradables.