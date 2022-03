Lollapalooza: cómo se explica el furor de la reventa de entradas

El próximo fin de semana, desde e viernes 18 hasta el domingo 20, se realizará la séptima edición de Lollapalooza en Argentina. Más de 100.000 fans esperan el evento desde hace años ya que fue cancelado en 2020 y 2021 por la pandemia de covid-19.

El 18 de octubre de 2021 se dio a conocer el line up y la reprogramación, contando con artistas de renombre internacional como Miley Cyrus, Asap Rocky, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters y Martin Garrix, entre otros. Además, agregaron recientemente a la grilla a Airbag, Lola Indigo y Reydel.

Después de tantas reprogramaciones y cambios, muchas personas tomaron en ese momento la decisión de solicitar el reembolso de sus entradas o cambiarlas de un día a otro. Pero algunos se las quedaron y, a días del festival, intentan venderlas a través de redes sociales sus entradas por distintos motivos.

“Gente vendo dos entradas para el día 3 del Lolla, para ver a los foo. Las vendo a 10.000 cada una. Las puedo enviar. No puedo asistir por trabajo”, escribe una usuaria en Twitter, convencida de que logrará su objetivo.

Si buscás en cualquier red social “entradas para el lolla” aparecen decenas de respuestas. ¿Los motivos? Diversos. Muchos se quejaron en las redes porque artistas de renombre como Lana del Rey o Guns N' Roses se “bajaron” del evento Julio es uno de ellos. Compró las entradas para la edición 2020 y cuando se enteró de que la banda no estaba en el line up de Lollapalooza 2022 decidió vender sus entradas. Lo mismo le pasó a Juan Manuel: compró la entrada para el Lollapalooza 2020 y en la reprogramación no estará Travis Scott, el rapero que era su único motivo para ir.

Cuánto aumentaron las entradas del Lollapalooza

Estos últimos dos años en pandemia -en todo el mundo, pero particularmente en Argentina- fueron inflacionarios. En nuestro país la inflación interanual fue 36,1% en 2020 y del 50,9% en 2021. Esto se vio reflejado en los precios de las entradas. En el año 2019, el precio oficial en la preventa al Lollapalooza 2020, por día era de $3.500 (más el cargo por el servicio), y el valor de la entrada por el 3 day pass era de $8.250 (más el cargo por el servicio). El festival que se llevaría a cabo como todos los años en el mes de marzo, cuando el dólar blue estaba a $80, fue cancelado por la pandemia de covid-19 y reprogramado para noviembre.

Durante el 2020 se volvió a abrir la venta de entradas y los valores ya habían aumentado. El 3 day pass para el Lollapalooza 2020 era de $8990 (+$1350 de costo por el servicio) lo que equivale al valor de un buzo del merchandising del Lolla 2022. Mientras tanto, la venta por día era de $3990 (+$600). Finalmente, se pospuso otra vez el evento por la pandemia y no se comunicó fecha de reprogramación. En diciembre de ese año, el dólar blue ya cotizaba a $150. A fines de octubre del 2021 cuando se publicó el line up y en noviembre volvió a abrir la venta oficial, cuando el dólar blue rondaba los $195.

Merchandising de Lollapalooza

Sacar una entrada ahora, a una semana del festival con el dólar blue cotizando $198, puede costar entre 25 y 40 mil pesos el 3 day pass a valor oficial. Sin embargo, en la reventa el mismo pase cotiza entre 15 y 28 mil pesos ya que en su mayoría, revenden las entradas personas que las compraron hace ya 1 o 2 años a un valor mucho menor. Quienes las compraron en el año 2019 a $9 mil podrían obtener una ganancia del 100% -nominal, en pesos- si lograran venderlas a $18 mil o incluso del 200% si las vendieran a $27 mil.

El valor de las entradas también varía según el día, por ejemplo para ir el viernes 18 a ver a Miley Cyrus y Asap Rocky salen entre $22.500 y $28.500, mientras que para ir el sábado a escuchar a Doja Cat o The Strokes están entre los 13 y 20 mil pesos. En paralelo, el día domingo el rango es más amplio, partiendo de los $13.500 y hasta los $40 mil.

Qué dicen los vendedores

Muchas personas que decidieron vender las entradas no quieren perder dinero y al haberse devaluado la moneda en estos últimos dos años pretenden vender las entradas al valor actual de lo que las compraron. Otros, con la necesidad de vender y recuperar un poco de dinero las venden sin importar cuál sea el precio de mercado lo que provoca la indignación de muchos.

Otro punto que muchos tienen en cuenta es: ¿Quién registró la pulsera? Si bien cada persona que irá al evento debe registrarla antes en la web oficial, para ingresar no piden -aunque sea en los años anteriores- documento de identidad, por lo que es indiferente si la compras registrada.

Así, a partir de las 11:30 de cada día los fans podrán revivir el festival musical más grande de Argentina. Para ingresar el único requisito excluyente es en el caso de ser mayor de 13 años es contar con Pase Libre Covid, con esquema de vacunación completo. Es decir, tener al menos 2 dosis aplicadas, habiendo recibido la última dosis 14 días o más, antes del inicio del festival. Esto aplica también a los casos de vacunas de dosis únicas.