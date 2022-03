Alerta del Ministerio de Salud por un nuevo brote de gripe que preocupa a los expertos

Recientemente comenzó a circular un virus ya común en nuestro país, el virus de la gripe, también conocido como virus de la influenza. Esto ocurre mientras la variante ómicron circula en Argentina desde diciembre del 2021. Este virus de la gripe suele impactar mayormente en otoño e invierno, pero este año esta afectando a muchas personas en pleno verano. El Ministerio de Salud ya planteó una alerta por el peligro que puede representar esta suba de casos.

En los últimos dos años, gracias a la cuarentena estricta que se mantuvo durante las primeras semanas y volvió a imponerse en diversas ocasiones desde que comenzó la pandemia, los casos estacionales de gripe se mantuvieron bajos. Aunque, desde el comienzo de diciembre hasta ahora se está detectando una suba de casos de influenza, principalmente Influenza A H3N2. "Desde el inicio de la pandemia de covid-19, en Argentina, la actividad de virus influenza se mantuvo baja", señaló el alerta oficial.

Durante el primer mes y medio del año, se registraron 166 casos de Influenza en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de la cartera de Salud Nacional 166 casos de influenza. Dentro de ese total, se logró identificar que el 99% correspondía al subtipo Influenza A H3N2 y 1% al subtipo Influenza A H1N1, predominante, por ejemplo, en la pandemia del 2009.

Solo un 1% de los casos son del mismo subtipo que en la recordada pandemia del 2009

Los expertos opinan que se adelantó la temporada de gripe que suele iniciarse después de marzo. Dentro de los casos antes comentados, la mayoría de estos se dieron en niños menores de 5 años en primera instancia, y en segundo lugar en jóvenes que tienen entre 25 y 34 años. Las provincias con mayor número de positivos son la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires y Salta.

Precisamente en esta última se publicó un comunicado donde se explica que "El virus que circula es el Influenza A tipo H3 N2, que no reviste mayor gravedad. El mapa epidemiológico provincial con respecto a covid-19 refleja una situación de bajo riesgo". El Ministerio de Salud Pública salteño informó que hasta el cierre de la semana epidemiológica 8, que ocurrió el 26 de febrero, se notificaron 2.796 casos de enfermedad tipo Influenza (ETI). Este número supera las notificaciones históricas en los últimos cinco años en la provincia.

Es extraño que este virus haga su aparición en pleno verano, ya que suele tener su pico de contagios en invierno

¿Por qué a esta altura del año?

Aunque realmente no se sabe la razón por la que están sucediendo estos casos en pleno verano, podría tener que ver con que, al no haber prácticamente restricciones para viajes, hay más posibilidad de que un subtipo como el A H3N2, que es característico del norte, llegue a nuestro país. También, hay muchos organismos que, al no haber estado en contacto con el virus por los últimos dos años, son más susceptibles a adquirir la infección. También ayuda la mayor movilidad ciudadana que se registra en todo el país.

De la misma manera, se sabe que en otros países de la región, como Chile, Perú, Colombia y Brasil también subieron los casos de este subtipo antes mencionado.

Generalmente los síntomas son leves, relacionados con la tos o la congestión nasal

Que síntomas tiene el virus

La gripe generalmente produce cuadros leves, con síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular. En los cuadros más complejos, puede presentar dificultad para respirar y neumonías, en cuyo caso se requiere internación. En la segunda semana de febrero, se produjeron 2 muertes en Argentina por la gripe.

En cuanto a la campaña de vacunación contra la gripe, explicaron que se aguarda el envío de las dosis por parte del Gobierno nacional, lo que se estima que ocurrirá en las próximas semanas.