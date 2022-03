Luciana, de Malargüe: "Debemos elegir una reina que nos represente a través de sus conocimientos"

La noticia de que Malargüe volvía a celebrar su Fiesta de la Vendimia en 2022 fue recibida con alegría por sus habitantes y por todos los mendocinos. Con este retorno, el departamento volvió también a tener Reina.

Fue Luciana Ponce quien finalmente resultó electa para representar esa tierra en el Acto Central.

Luego de que el municipio no eligiera soberana en 2020, la joven de 22 años se muestra ilusionada y comprometida con llevar un mensaje de unión a todos los mendocinos.

Está en 4° año de Contador Público, carrera que inicialmente cursaba en Mendoza, pero que a partir de la pandemia siguió virtualmente, lo que le permitió regresar a Malargüe.

Luciana es la esperanza del departamento más sureño.

- Cuando el municipio anunció que no harían la Vendimia departamental el año 2020, ¿cómo lo viviste?

- Yo la verdad que lo sentí como una sorpresa, como una mezcla de emociones, porque fueron varias las razones en las que se basó la decisión, igualmente yo siento que Malargüe pertenece a Mendoza y debe participar.

- ¿Sentiste que ya nunca ibas a poder presentarte?

- En realidad no, porque cuando decidí presentarme fue ahora. Siempre ves a las reinas y es como que anhelás llegar a eso, pero no había pensado realmente en presentarme. Cuando llegó la propuesta del municipio tomé la decisión, apenas me lo propusieron no lo dudé.

El día de la elección de Luciana, en Malargüe.

- ¿Cómo vivieron los malargüinos que se vuelva a realizar la fiesta?

- Fue algo muy lindo que disfrutamos todos como pueblo. Se dio en un contexto sumamente hermoso. Malargüe tiene un suelo muy rico que ahora le permitió sumar la vitivinicultura, aunque nuestro fruto siempre fue el chivito. Ahora nos permite integrar la Fiesta Madre de la Vitivinicultura. Nosotros siempre participamos de la Vendimia por ser parte de la fiesta como departamento que integra Mendoza.

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado?

- Tenemos uno que hemos presentado oficialmente y otro que estamos terminando de armar. El oficial es brindarle ayuda a la gente de la zona rural con cursos de primeros auxilios, para que puedan brindar atención primaria, porque la distancia es bastante a veces hasta un centro de salud. También sobre capacitación veterinaria porque a veces no tienen un veterinario en el momento, como para asistir a los animales y salvarlos. Además, a las mujeres queremos organizarles charlas con profesionales de la salud, más que nada de ginecología.

- Son muchas cosas…

- Sí, la idea es ayudar con sus viviendas, también. Muchos deben cruzar un río para llegar a sus puestos. A veces lo hacen a caballo y otras a pie y se mojan. Pretendo ayudar a que reciban lo que se merecen. Y el otro proyecto que tenemos, aunque debemos ponernos en contacto con un grupo de chicos que trabajan el tema de los residuos, es para que la gente pueda empezar a realizar el reciclado. Entendemos que la gente no puede tener 5 tachos, pero que al menos puedan separar lo orgánico de lo que no lo es. Muchos pueden reciclar y sacar de ahí un ingreso para sus familias.

- ¿Cómo estás con la carrera?

- En mi ficha dice que estoy en 4° año, porque lo cursé el año pasado, pero voy a recursar materias este año, por una cuestión de conveniencia. Mi idea es volver a Malargüe, si bien me encanta Mendoza, pero soy una persona super familiera y no quisiera separarme de ellos. No me molestaría vivir en Mendoza, pero acá nací. Por ahora volvería.

- ¿Cuáles son tus expectativas para las actividades que vienen en el calendario vendimial?

- Quiero disfrutarlo y representar a Malargüe con todas las herramientas que tengo. Quiero que sea un año más próspero para ellos, quienes me han dado esta oportunidad.

- La Reina de Guaymallén, Julieta Lonigro estuvo en tu elección. ¿Pensás que debería participar en la Fiesta, aunque no sea elegida por el municipio?

- Mi opinión es personal y considero que es lo correcto expresarla, porque creo que se lo debo a Juli por toda la amabilidad que tuvo cuando vino acá y por cómo me trató. Juli debe y merece participar, porque además de mostrar todo su conocimiento y sus habilidades, Guaymallén debe entender que la Vendimia es nuestra tradición y cultura y le están robando eso a su pueblo. Debemos luchar para que ella esté, se lo merecen ella y también el pueblo que la eligió.

- ¿Creés que hay una desventaja en los departamentos con menos habitantes y alejados del Gran Mendoza para que sus reinas consigan votos en el Teatro Griego?

- Creo que es algo que hemos tratado de concientizar, que no hay que elegir a través del fanatismo ni de la belleza. Está perfecto que apoyen a la candidata de su departamento, pero los mendocinos debemos elegir a nuestra reina según quién queremos que nos represente a través de sus conocimientos y condiciones. Para nosotros siempre va a ser injusto porque no todas las personas pueden hacer 300 kilómetros ni adquirir las entradas porque siempre se cae la página online. Siempre la proporción de entradas para nosotros va a ser menor.