Estas son las 5 guitarras más caras de la historia

Todas estas guitarras ayudaron a formar uno de los legados más importantes de la historia del rock. Al mismo tiempo, tienen en común el hecho de que son las más caras de todos los tiempos. A continuación, compartimos los detalles y todo lo que hay que saber al respecto. ¿Te imaginas cuáles son?

Fuente: Instagram David Gilmour (/davidgilmour)





Fender, Gibson y las 5 guitarras más caras de la historia



1. Black Strat, de David Gilmour.



En 2019, David Gilmour, el histórico guitarrista y compositor de Pink Floyd, sorprendió al mundo con la noticia de que subastaría muchas de sus guitarras más famosas y que donaría lo obtenido a obras de caridad.



De entre este grupo de instrumentos, uno de los más codiciados (acaso el mayor) era la emblemática Fender Stratocaster de color negro, más conocida como la “Black Strat” de Gilmour.



Con esta guitarra, el músico británico no solo se presentó en una innumerable cantidad de conciertos, sino que grabó algunos de los discos más famosos de la historia del rock, entre ellos The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall.



Finalmente, la Black Strat fue vendida en USD 3.975.000, es decir, casi 4 millones de dólares, dejando en segundo lugar al modelo que hasta entonces encabezaba el ranking de las guitarras más caras de la historia.



2. Fender Stratocaster (Rich Out to Asia).

En 2004, un terremoto en el océano Índico causó estragos en el continente asiático, dejando un total de casi 230 mil víctimas y unas pérdidas materiales incalculables. Bryan Adams y la fundación Rich Out to Asia tuvieron la idea de subastar una Fender Stratocaster para juntar fondos y donarlos. La particularidad de este modelo es que tenía las firmas del propio Adams y de otros héroes de la guitarra como Eric Clapton, Keith Richards, David Gilmour, Brian May, Jimmy Page, Pete Townsend, Mark Knopfler, Mick Jagger y Paul McCartney, entre muchos otros.



La guitarra fue vendida en 2,7 millones de dólares y durante muchos años fue la más costosa de todos los tiempos.



3. 1962 Gibson J-160E, de John Lennon.

Esta guitarra electroacústica cuenta con una historia más que especial. Durante mucho tiempo se desconoció su paradero, ya que fue perdida en una de las giras que The Beatles realizaron por Europa en los 60.



Años más tarde, apareció en una tienda de los Estados Unidos y, una vez autentificada, se procedió a subastarla. Una parte de los 2,41 millones de dólares obtenidos se le fueron otorgados a Yoko Ono, quien decidió donar el dinero a una fundación benéfica.



4. Fender Stratocaster, de Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix es considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. A más de 50 años de su muerte, su obra y su legado se mantienen vigentes y su música sigue asombrando como en un primer momento.



El de Woodstock en 1969 fue uno de los conciertos más emblemáticos de la historia, y Hendrix fue uno de los mayores protagonistas. En el mismo se presentó con su inconfundible Fender Stratocaster blanca, la cual tiempo más tarde fue vendida en 2 millones de dólares.







5. Fender Stratocaster ’54, de David Gilmour.

El guitarrista de Pink Floyd aparece de nuevo en esta lista de la mano de un instrumento más que especial, ya que se trata de la Stratocaster cuyo número de serie es el 0001.



En la misma subasta antes mencionada, esta guitarra que dejó su huella en canciones como Another Brick in the Wall (Part 2) se vendió en USD 1.815.000.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estas históricas guitarras?