Brenda, de San Carlos: "Hace falta que los jóvenes traigan nuevas ideas al departamento"

La Reina de la Vendimia de San Carlos 2022, Brenda Hidalgo (21), se ilusiona con participar de los principales eventos del calendario vendimial, junto a las otras candidatas departamentales.

Está en 2° año de Arquitectura, carrera que cursa en Mendoza, aunque desde que comenzó la pandemia lo hace en forma virtual desde San Carlos.

Está armando un proyecto enfocado en los 250 años que cumple su departamento el próximo 3 de octubre, con el foco puesto en su historia y en el compromiso en el cuidado del ambiente y la protección de la Ley 7722.

La Reina de San Carlos, by White Balance.

- ¿De qué manera se dio la oportunidad de presentarte a reina?

- Mi hermano es parte de la unión vecinal de la Villa Cabecera y estaban buscando a una chica para que los represente a ellos y a todas las instituciones de la villa, así que pensaron en mí y mi hermano me avisó en la mañana para que lo fuera pensando. A la noche me vino a buscar el presidente y dije que sí, ya lo había decidido.

- ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

- La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz por toda la gente que me apoya, gente que no me imaginaba que iba a hacerlo. Es una responsabilidad, un compromiso, justo para los 250 años que cumple el departamento, tener la posibilidad de llevar las tradiciones y la historia de San Carlos a toda la provincia.

Brenda, en una foto informal.

- De las actividades que vienen junto a las otras reinas, ¿hay alguna que te interese más?

- Estoy muy entusiasmada por conocer a las chicas, compartir con ellas todo. Estoy mentalizada en disfrutar el camino y si se da salir reina, buenísimo. Me mencionaron bastante el desayuno y ya quiero vivirlo. La vía Blanca, también, porque es cuando ves a tu familia. He ido a verla en estos años y es muy lindo.

- ¿Has estado ya en el Teatro Griego?

- No he ido nunca, va a ser la primera vez ahora (risas), va a ser una emoción muy grande estar ahí, una experiencia hermosa poder participar siendo reina.

Brenda Hidalgo.

- ¿Tenés algún proyecto a desarrollar durante tu reinado?

- Sí, presenté uno referido a los 250 años del departamento, me parece muy importante difundir la cultura de San Carlos, yendo a instituciones y eventos para que la gente se informe y conozca más mi lugar. Ahora que fui electa Reina Departamental la idea es recorrer toda la provincia y que conozcan la historia del departamento más antiguo. Pero también todo lo que tiene que ver con el futuro, para que siga creciendo. Mi intención es rescatar los valores que como sancarlinos tenemos con el cuidado del ambiente y de la Ley 7722.

- ¿Qué opinión tenés respecto a la situación de Julieta Lonigro, la reina no oficial de Guaymallén?

- Creo que Vendimia es del pueblo y si el pueblo la elige me parece lo correcto que participe como todas nosotras.

- Además de estudiar, ¿hacés alguna otra actividad?

- Soy de dibujar, pintar, crear cosas, bueno por algo estudio Arquitectura (risas). Me gusta hacer cosas nuevas, armar cosas. También tenía un emprendimiento de cocina que funcionó durante la pandemia gracias a la ayuda de mi mamá, de cosas dulces, que se llamaba MerenDar.

- ¿Algo más que quieras compartir?

- Mi familia trabaja en la vitivinicultura, mi papá y mi abuelo (que lo hace como puede hoy), se dedican a eso porque tenemos una finca independiente. También le he ayudado a mi papá muchos años: he recorrido para recoger granitos de uva que se van cayendo después de la cosecha, he sacado los granitos que se cruzan de la tela, he cosechado y también he tirado veneno a las hormigas. Eso lo hacía cuando no estaba estudiando, porque mi papá siempre me decía que el estudio es lo primero. En la cosecha voy todos los días, aunque sea a ayudarla a dar las fichas o correr las uvas.

- Una vez que te recibas, ¿ya has definido si te vas a ir o quedar en tu departamento?

- La verdad que tengo la idea de volver a San Carlos porque creo que hace falta que los jóvenes traigan nuevas ideas al departamento. Pienso volver acá y tener mi vida acá. Para mí es un hogar.

- ¿Algún mensaje para los lectores?

- Quería agradecer primero al pueblo de San Carlos por el apoyo que he recibido, al igual que la virreina Milagros Salinas Coinces, y decirles que vamos a tratar de representarlos de la mejor manera. Al pueblo mendocino, decirles que disfruten de esta Vendimia que después de dos años se volvió a hacer.