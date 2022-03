Ailín, de Las Heras: "Mi abuela me inculcó el amor por la Vendimia"

La representante de Las Heras 2002, Ailín Mayorga, tiene 21 años y está en 4° año de Psicología. Asegura que desde niña soñaba con ser Reina de la Vendimia y hoy vive la experiencia con gran emoción.

Fue coronada el 28 de enero, tras la celebración de la fiesta 'Racimo de Héroes', en el Parque de la Niñez, ante miles de personas.

Aunque en una etapa de su vida renegó de esto y consideró que era una forma de cosificación de la mujer, aclara que hoy lo ve de otra manera y que la experiencia que transite le permite confirmar que no es así.

Se muestra interesada en el cuidado del medio ambiente y los animales y es en esas temáticas sobre las que desea enfocar su año como reina, trabajando junto a protectoras independientes.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de que te presentes como candidata a reina?

- Toda la vida me gustó la Vendimia, mi abuela me lo inculcó desde chica. Después pensé que era algo machista, de cosificación de la mujer, y tuve la oportunidad de hablar del tema, me informé, y vi que no era así. Este año mi mamá me llamó para avisarme que estaban convocando y yo estaba muy complicada con la facu, pero me hice un tiempito, mandé el mail, me contestaron y fui a la reunión. Fue ir entrando a otro mundo. Después fue la distrital, yo representé a El Challao.

- ¿Imaginabas que ibas a salir reina distrital?

- Lo tenía como que era algo que podía pasar o no. El día de las distrital no podía creer cuando me eligieron, me hizo un click, me cambió la organización de todo para darle tiempo a esto. Fue un proceso re lindo, todo el mes de enero tuvimos capacitaciones, aprendiendo todos los días, formamos un grupo hermoso.

Ailín disfrutó de la Vendimia Federal junto a su Virreina.

- ¿Cómo viven tu reinado tu familia y amistades?

- ¡Todos felices! (risas) . Todos me apoyan desde el principio. Estuve una semana sin poder juntarme con mi familia desde la noche que me eligieron, recién después pude verlos, fue muy lindo verla a mi abuela. Mi familia y mis amigos son un pilar muy importante en mi vida.

- Antes mencionaste que veías la elección como algo machista, ¿cuál es tu visión actual?

- Me di cuenta de que en realidad es todo lo contrario: desde adentro puedo decir que no es así. Nos permite demostrar que somos mucho más que una cara, una estatura, un peso y un estudio, somos personas con mucho para transmitir.

- Éste es uno de los argumentos por los que se eliminó la reina en Guaymallén. ¿Qué pensás de eso?

-Lo único que diría es que apoyo el lugar que se le da a la mujer en Vendimia, pero prefiero no opinar sobre las decisiones que toma cada departamento.

- ¿Tenés pensado un proyecto para desarrollar este año?

- No es un proyecto muy armado, pero si tenemos un tema general sobre el que nos gustaría trabajar. En mi caso, me quiero enfocar en el cuidado del medio ambiente y los animales. Acá en Las Heras tenemos muchas proteccionistas, la idea es integrarlas y trabajar en el proyecto del municipio para tener un hospital público de animales. Toda mi vida me interesó el medio ambiente, la ecología y el cuidado de los animales. En el departamento, acá hay un buen calendario sobre esos temas y móviles de castración.

- ¿Qué expectativas tenés de cara a la convivencia y los principales eventos de Vendimia?

- En realidad no tengo idea, es todo nuevo para mí. Lo que llevo conociendo a las chicas he notado que es un grupo hermoso, van a ser 10 días muy intensos seguramente.

- ¿Hay algún evento que estés esperando con más deseo que otros?

- Sí, el Carrusel y la Vía Blanca, porque es algo que siempre presencié de afuera, desde chiquita iba a verlos. Para los niños es algo mágico poder ser parte de eso y tengo mucha ilusión de vivirlo.

- ¿Hacés alguna actividad fuera de lo común?

- A mí me gusta andar en moto, fue un proceso muy lindo y complicado, por ser una mujer joven, pero pude recorrer en moto un montón de partes en mi departamento. Si bien es un medio de transporte, yo la uso más bien como algo recreativo..

