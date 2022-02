Cocaína adulterada: cómo es la internación en los casos más extremos de las adicciones

La intoxicación masiva por cocaína adulterada en el Conurbano bonaerense, en la cual murieron 24 personas, y posteriormente en Rosario, volvió a poner a la problemática de consumo en el centro del debate público en todo el país.

En diálogo con MDZ, la licenciada en psicología Marta Hintuchi, jefa del Plan Provincial de Adicciones, explicó cómo es el proceso de internación en los casos de consumo problemáticos.

“Hay distintos tipos de abordaje que requieren internación. En primer lugar, la Ley de Salud Mental habla de riesgo cierto inminente, es el caso de las intoxicaciones agudas por sustancias. Aquí se recurre a un abordaje clínico en un hospital general”, aclara Hintuchi.

En estas situaciones, como sucedió con las 80 personas intoxicadas en Buenos Aires con droga adulterada, luego de la compensación clínica -que puede llevar hasta 15 o 20 días- se realiza una compensación psiquiátrica en un hospital psiquiátrico. “Lo que se intenta posteriormente es generar una demanda de tratamiento para dar una solución más estructural al problema de consumo”.

En este sentido, otro de los abordajes que se lleva a cabo es el de las internaciones para abordar la dependencia por el consumo de sustancias. “Ese tipo de internación es el que se ha conocido antes como las comunidades terapéuticas, en estos dispositivos se trabaja la especificidad de la dependencia que tiene la persona con el tóxico, la cual generalmente es física y psíquica”, profundiza la jefa del Plan Provincial de Adicciones.

Este tipo de internaciones requiere que la persona se encuentre en las residencias más tiempo, porque “lo que se intenta es cambiar un proyecto de vida”, sostiene Hintuchi.

Además, de ese periodo de tiempo, que en algunos casos puede ser de 12 meses o más, en este tipo de internación es necesario el consentimiento de la persona, así lo establece la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

Dicha Ley, que fue sancionada en 2010, en su artículo 20 expresa que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“Sin el consentimiento o acuerdo de la persona no es posible llevar a cabo una internación por dependencia”, aclara Hintuchi y añade: “No se puede hacer por una razón jurídica y tampoco es conveniente hacerlo por una razón técnica, si la persona no quiere hacer un cambio es muy difícil que se logre si no está convencida”.

En este punto lo que los profesionales de los espacio ambulatorio, junto a la familia, buscarán es que “la persona pueda problematizar ese consumo de sustancias y acepte ese tratamiento que su cuadro necesita”, cuenta la responsable del Plan provincial.

Por su parte, Carlos Lago CEO de la clínica privada Las Pircas, explica que para que una persona sea ingresada de manera involuntaria a una de las residencias, se debe lograr un consentimiento judicial, al cual se accede siguiendo un procedimiento que consiste en elaborar un informe y llenar formularios establecidos por la Ley de Salud Mental. "Es la familia la que solicita a la justicia la intervención profesional. Así el juzgado es informado sobre la situación de la persona", sostiene Lagos. Las internaciones por dependencia pueden llevar hasta 12 meses.

¿Cómo ayudar a una persona que tiene problemas de consumo de sustancias?

En Mendoza hay 9 centros de adicciones distribuidos en toda la provincia. Las familias pueden solicitar una consulta y orientación. El equipo interdisciplinario hace la intervención con el entorno afectivo para intentar acercarse al usuario o usuaria de esas sustancias.

En el caso de las personas que no tienen cobertura de obra social pueden recurrir a uno de estos 9 centros, si tiene cobertura debe recurrir a su obra social. Además, se encuentran los efectores nacionales, que son Dispositivos de Atención Territoriales que dependen de Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina). En Mendoza son 3 los centros de internaciones dependientes de Nación.

En muchos casos la persona, el entorno y los profesionales deciden que el paciente lleve a cabo su tratamiento alejado de su entorno, por ello deben viajar a otras provincias para tratarse. Sin embargo, desde el plan provincial de adicciones se tiene otro criterio distinto que es intentar conservar el centro de vida de esa persona, porque "la persona cuando termina el tratamiento residencial tendrá que volver al espacio donde se fue y las cosas en ese espacio no van a haber cambiado", plantea Marta Hintuchi.

A modo de conclusión la psicóloga destaca que muchas veces el entorno de la persona piensa que todos los problemas de consumo se pueden solucionar y "no todos los problemas de consumo se pueden solucionar”, aclara la psicóloga y agrega: “En algunos casos las personas encuentran una alternativa terapéutica y en otros no. Será tarea del Estado garantizar que se brinden estas alternativas”.

Situación en Mendoza

Según un informe elaborado por el Observatorio Provincial de Drogas del Plan Provincial de Adicciones, en base a las admisiones de pacientes derivados al Dispositivo Residencial Los Campamentos entre enero de 2019 y febrero de 2020, la mayor cantidad de personas ingresadas se encuentran entre los 36 y 45 años y son en su mayoría hombres.

Además, se supo que la mayor cantidad de pacientes presentan trastornos mentales y del comportamiento por consumo de cocaína con síndrome de dependencia. La segunda sustancia en importancia es el alcohol.

De las personas ingresadas, el 59% tuvo una trayectoria terapéutica favorable con un cierre de proceso, el tiempo de tratamiento requerido fue en su mayoría entre 6 meses y 1 año.

En el caso de las residencias privadas, no existe a nivel provincial un relevamiento de aquellas que cuentan con terapias para tratar consumos problemáticos; tampoco la cantidad de personas que son ingresadas en las mismas.

Contacto para consultas al Centro Nacional de Intoxicaciones (CNI) del Hospital Nacional “Gervasio Posadas”: 0800-333-0160 (línea gratuita nacional).

O al 141, la línea gratuita y confidencial de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), la cual atiende las 24 horas.