La Suprema Corte de Justicia deberá intervenir en el conflicto por la reina de Guaymallén

A un mes del comienzo de los actos vendimiales, continúa la polémica en torno a la inclusión de la reina no oficial de Guaymallén en la elección. Tras llevar a cabo numerosos pasos administrativos previos, será la Suprema Corte de Justicia quien deba expedirse en relación al conflicto entre el municipio comandado por Marcelino Iglesias y la Comisión de Reinas Nacionales Vendimiales.

Luego de la presentación de dos recursos administrativos, la Comisión de Reinas Nacionales De la Vendimia (Corenave) y la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) presentaron una acción ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con el objetivo de que el municipio de Guaymallén reconozca a la reina electa departamental para el periodo 2021-2022 y que se abstenga de todo acto que impida a la misma participar en la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia.

La medida precautoria presentada los primeros días del mes de febrero, a través del abogado Maximiliano Legrand, aún espera resolución mientras que los tiempos se acortan y los festejos vendimiales están cada vez más cerca. Paula García, reina del municipio en 2007 y reina Nacional de la Vendimia de ese año se constituyó como una de las demandantes y fue de las principales impulsoras de la “Vendimia del Pueblo”, el evento no avalado por el municipio en el que se eligió a Julieta Lonigro como soberana de Guaymallén.

En el escrito presentado por Corenave se solicita la anulación de la ordenanza municipal a través de la cual se prohíbe la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del municipio, de manera directa, de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y princesas u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos.

La Comisión de Reinas Nacionales Vendimiales interpuso una revocatoria mediante cartas documentos enviadas al municipio donde se solicitaba la anulación de la ordenanza por "ser contraria a los derechos de la mujer", argumentaron en el escrito presentado. Ante la falta de respuestas por parte del municipio de Guaymallén y teniendo en cuenta que, si bien el calendario vendimial no ha sido definido, los actos oficiales tendrían lugar la última semana de febrero y la primera de marzo, motivo por el cual la resolución del conflicto debería ser urgente.

Maximiliano Legrand, abogado que patrocina a las comisiones de Reinas Vendimiales, explicó que están esperando que el municipio se expida en relación a la medida precautoria, situación que podría darse en los próximos días.

Argumentos

En el escrito presentado en la Suprema Corte de Justicia, los demandantes exponen una serie de argumentos basados en lo que entienden se trata de un derecho cultural en franca vulneración ya que la reina de la vendimia, elegida entre las cosechadoras, existe desde el año 1930 y configura una tradición que tiene casi cien años.

"Se están vulnerando los derechos de las mujeres en una dimensión colectiva e individual. De manera colectiva porque los actos impiden el acceso de otras mujeres y vulneran el patrimonio cultural de las mujeres de Guaymallén a tener su representante. En una dimensión individual se vulnera los derechos de la Julieta Lonigro a participar la vendimia que implica su derecho a trabajar", destacan.

"Las intervenciones de las reinas departamentales ya se están llevando a cabo mediante la asistencia a actos vendimiales de otros departamentos, capacitaciones, etc. Es que el tiempo es un factor de vital importancia para no frustrar los derechos invocados anteriormente. Actualmente, al no estarse considerando a la reina electa de Guaymallén se están vulnerando sus derechos", argumentan.