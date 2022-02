Córdoba y Mendoza: ejemplos de éxito y fracaso en políticas de Estado contra las adicciones

El destacado psiquiatra mendocino, Manuel Vilapriño, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) habló en MDZ Radio y denunció la falta de recursos e interés en la problemática del consumo y las adicciones. Comparó el éxito de las política de Estado en Córdoba versus lo que sucede en provincias como Mendoza.

APSA es la asociación nuclea a gran parte de los psiquiatras a lo largo y ancho de Argentina y, como tal, "venimos hace mucho tiempo observando el incremento sostenido de la incidencia y prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas que pueden generar un riesgo de adicción. Eso lo demuestran los estudios y lo detectamos en la práctica", dijo Vilapriño.

El presidente de APSA contó que en el último tiempo "aumentó el consumo y disminuyó la edad de inicio, que está cerca de los 10 años, aproximadamente".

Sobre la cuestionada ley de salud mental, el entrevistado dijo que esa norma surgió en 2010 "sin la convocatoria de psiquiatras ni universidades de medicina ni profesionales médicos. Es una ley que carece de la visión clínica y en algunos puntos tienen aspectos controvertidos".

Sin embargo, "también tiene cosas buenas, como por ejemplo que está en un contexto internacional, por lo tanto es ampliatoria de derechos. Y tiene algo que si se cumpliera sería fantástico: impone un presupuesto para salud mental del 10% de lo que es el presupuesto de Salud". Sin embargo, enfatizó en que "no se cumple". Hoy ronda el 2%.

Sobre la campaña de reducción de riesgos que dice, básicamente, "si vas a consumir, tené en cuenta esto...", Vilapriño opina que "son dos líneas diferentes dentro del campo del trabajo en las adicciones. Yo creo que si se aplica, debe hacerse muy bien y en un contexto de medidas. La reducción de daños no está supeditada sólo a una serie de flyers que digan tal o cual cosa, sino que se trabaja con interdisciplinas, trabajo social, psicología. Si se hace bien, es una buena medida".

Sin embargo, el reconocido psiquiatra contó que él no trabaja con reducción de daños, "porque creo que hay una serie de mecanismos que no se terminan de desactivar si no cesa el consumo". Aunque aclaró que "la reducción de daños no es 'seguí consumiendo', sino 'mientras logramos que dejes de consumir, intentemos que no te mueras en el camino'. Lo que pasa es que lo controvertido ahí es que mientras sigue el consumo también la dependencia sigue porque la estimulás".

Mendoza versus Córdoba: ejemplo de una política de Estado

Juan Schiaretti en Córdoba decidió abordar las adicciones con políticas de Estado.

¿Cómo se trabajan las adicciones? "Lo que se debería hacer, y se intenta, es que una vez que el chico es internado y se desintoxica, se va trabajando con la familia. De ese trabajo surgen necesidades especiales: tratamientos ambulatorios o comunidades terapéuticas".

De todos modos, Vilapriño aclaró que lamentablemente, "una cosa es la parte privada y otra la pública, donde por más esfuerzos que se hagan la demanda es grande y excede las posibilidades". "Igual creo que tiene que ver con una convicción de la clase política de poner a las adicciones en primera línea", completó.

En aquel sentido, el psiquiatra comparó Mendoza con Córdoba: "Hay provincias que ponen foco en las adicciones como política de Estado. Por ejemplo en Córdoba hace 7 años el gobernador eligió una persona, que es un técnico, un psiquiatra muy reconocido, y decidió abordar las adicciones y poner presupuesto para eso. La secretaría en Córdoba es una secretaria de Estado, maneja su propio presupuesto, la han jerarquizado. Así, en 7 años ellos han creado más de 130 dispositivos en adicciones, centros de formación de agentes sanitarios, etc. En Mendoza, a lo largo de 20 años tenemos 9".