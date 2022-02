Anses adelantó un pago clave: ¿cuándo cobro?

Con el calendario modificado por el feriado de carnaval, Anses paga hoy un beneficio clave. El nuevo calendario de pagos del organismo que dirige Fernanda Raverta comenzó a correr el martes y hoy es el último día de cobro para titulares de pensiones no contributivas.

Las pensiones no contributivas son asignaciones que el Estado paga a personas que no cuentan con aportes previsionales ni contributivos, no tienen trabajo en relación de dependencia, bienes o recursos para subsistir. Para acceder a una pensión no contributiva, los ciudadanos no pueden tener parientes obligados a proporcionarles alimentos.

En Argentina se pagan tres tipos de pensiones no contributivas: por vejez, por incapacidad y para madres de siete o más hijos. Quienes cobren hoy su pensión también accederán al monto de la Tarjeta Alimentar que surgió como un instrumento para garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la población.

Otra de las fechas confirmadas por Anses es la del sorteo del programa Mi Pieza que se realizará el 14 de febrero

Calendario de pago para titulares de pensiones no contributivas

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 4 de febrero

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar para titulares de PNC

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 4 de febrero

Calendario de pago para titulares de AUH

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero

Calendario de pago para titulares de AUE

DNI terminados en 0: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 1: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 2: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 3: martes 15 de febrero

DNI terminados en 4: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 5: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 6: viernes 18 de febrero

DNI terminados en 7: lunes 21 de febrero

DNI terminados en 8: martes 22 de febrero

DNI terminados en 9: miércoles 23 de febrero

Calendario de pago para asignación prenatal y por maternidad

DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de febrero

Cuándo paga Anses la asignación por matrimonio, adopción y nacimiento

Todos los DNI a partir del 4 de febrero

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran hasta $32.664

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran más de $32.664

DNI terminados en 0 y 1: el 21 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: el 22 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: el 23 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: el 24 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: el 25 de febrero

Calendario de pago para asignación por desempleo

DNI terminados en 0 y 1: el 21 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: el 22 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: el 23 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: el 24 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: el 25 de febrero

Calendario de pago del complemento del salario familiar