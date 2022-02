Por qué el 3 de febrero es el día de los enfermos de la garganta

Blas de Sebaste, venerado como San Blas fue un médico que vivía en Armenia, actual Sivas, Turquía. Mientras ejercía la medicina llevaba su fe en Jesucristo a sus pacientes y fue sumando muchos adeptos al cristianismo. Además era reconocido porque tenía un don que le permitía curar a los enfermos más allá de la medicina. Entre varios casos se destaca el de un pequeño que tenía una espina de pescado clavada en la garganta que lo ahogaba. Blas impuso sus manos sobre la cabeza del niño y rezo por él. Al momento la espina desapareció y el niño volvió a su vida normal. Este hecho hizo que San Blas sea conocido como el patrono de los enfermos de garganta y de los otorrinolaringólogos.

En conocimiento de sus curaciones milagrosas fue elegido obispo de Sebaste. Cuando comenzó la persecución a los cristianos a principio del siglo IV, Blas se escondió en una cueva en la montaña y desde allí alentaba a los cristianos a no abandonar su fe y por las noches se acercaba a la ciudad para consolar a los prisioneros y llevar la eucaristía.

A la cueva se acercaban también animales heridos a los que Blas curaba. Un día llegaron los cazadores del gobierno y lo apresaron. Al llegar a la ciudad, fue aclamado como un santo, tanto por los cristianos como por personas pertenecientes a otras religiones.

Una representación de San Blas en España

El gobernador le ofreció muchos obsequios y beneficios a cambio de que se alejara de la religión, pero Blas se negó a ello, motivo por el cual fue apaleado y le desgarraron con garfios su espalda. No obstante ello él no se quejó y solo rezó por sus verdugos. Al notar que no dejaba de proclamar su fe, las autoridades decretaron cortarle la cabeza. Al ser conducido a recibir su castigo, Blas bendecía a la multitud y prodigó la curación a muchos enfermos.

Luego de su muerte, muchos enfermos que le rezaban obtuvieron curaciones milagrosas. Los días 3 de febrero bendecían dos velas en honor a San Blas las colocaban en la garganta de las personas diciendo: "Por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de garganta"

Una peregrinación en honor al patrono San Blas

Pocos años después de su martirio, su pais, Armenia, se convirtió al cristianismo. Su culto se extendió por todo Oriente y luego a Occidente. Se celebra el día de San Blas el 3 de febrero en las Iglesias de Occidente y el 11 de febrero en las de Oriente. San Blas es uno de los catorce santos auxiliadores de la Iglesia católica.

También es patrono de la República del Paraguay, de varias localidades españolas y de Dubrovnik (Croacia), en donde su festividad es milenaria, se remonta al año 1190 y se incorporó en 2009 a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.