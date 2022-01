La declaración que no se puede creer de Barros Schelotto en la previa de Brasil - Paraguay

Guillermo Barros Schelotto palpitó el encuentro de mañana ante Brasil y se refirió a las chances que tiene Paraguay de ir al Mundial. “Si no podemos jugarle, hay que correr. Sabemos que son mejores y tenemos que ir al máximo esfuerzo”, afirmó el Mellizo en conferencia de prensa.

El director técnico del seleccionado guaraní destacó que “lo que hay que encontrar es un equipo que entienda que será superado si no corre o iguala a nivel táctico”. Además, agregó: “Este país ya consiguió el objetivo y se enfrentó a rivales que eran mejores, pero generó una forma de jugar y se impuso”.

Con respecto al nivel en Sudamérica, fue contundente. “Brasil y Argentina están por encima de todos, pero igual queremos ganarles. Un cambio casi que no les afecta. Mañana si no está Cunha, juega Gabriel Jesús. Si no va Neymar, irá Paquetá o Coutinho. Las diferencias son mínimas”, manifestó.

Qué necesita Paraguay para ir al Mundial

El seleccionado de Barros Schelotto está anteúltimo en la tabla de posiciones y mañana visitará a Brasil, desde las 21.30 en el Mineirao. Hasta el momento suma 13 puntos y está a seis de Uruguay, que ocupa la quinta posición y hasta el momento disputaría el Repechaje para ir a la Copa del Mundo.



Con calculadora en mano, Paraguay debe ganarle a Brasil y esperar un empate entre Bolivia y Chile. Además, que Ecuador supere a Perú y que pierdan Uruguay con Venezuela y Colombia frente a Argentina: así quedaría a tres unidades de la Celeste a falta de dos jornadas para el final de las Eliminatorias.