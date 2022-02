La vuelta a clases y los precios más desorbitantes que pagarás por los útiles

Muy pronto los chicos vivirán la vuelta a clases y las familias se preparan para retomar la rutina. En este momento, llega una de las tareas menos gustosas, como es el armado de las mochilas y la compra de útiles escolares.

Para conocer los precios en Mendoza, MDZ Radio consultó con el presidente de la Cámara de librerías, jugueterías y afines de Mendoza, Gustavo Fernández, quien brindó detalles de cuáles son los productos más demandados y los precios de los mismos.

Cartuchera, lápiz, goma, regla, caja de colores, brillantina, papel glacé, block de hojas y otros tantos son los productos que los estudiantes deben adquirir para llenar la mochila antes de la vuelta a clases. Una inversión que tiene mayor valor conforme más pequeños son los alumnos y un esfuerzo importante en este año, en donde la presencialidad promete ser total.

En 2021 los chicos reutilizaron lo que compraron en 2020.

"Lo que vemos todos los años, no tanto este, es que reciclan lo que quedó del ciclo anterior, pero en 2021 los chicos tenían lo comprado en 2020, que no lo usaron prácticamente y no se había deteriorado a causa de la virtualidad", acotó Fernández.

Debido a esto, lo que ya se escucha en las librerías de Mendoza, es que papás y mamás "están pidiendo la lista completa". Algunas de ellas, más austeras que otras.

Concretamente, quienes se acerquen a las librerías podrán encontrar un amplio abanico de precios para la vuelta a clases. En tal sentido, un cuaderno con espiral ronda entre los $650 y los $800, dependiendo de la marca y la cantidad de hojas. Mientras que una lapicera, un lápiz o una goma se acercan a los $30. El papel glacé, en tanto, se ubica por encima de los $20 y las reglas alcanzan los $60.

Entre los objetos dentro de los útiles escolares más caros se encuentran los biblioratos, alrededor de $500. Así como las cartucheras y las mochilas. Una de las más demandadas este año son aquellas con carro, que escasean y se consiguen a partir de los 9 mil pesos.