Natasha, de Santa Rosa: "Mi mayor expectativa es vivir el Carrusel y la Vía Blanca"

La soberana de Santa Rosa 2022, Natasha Sánchez, tiene 21 años y desde los 18 tenía la idea de presentarse, aunque prefirió esperar.

Estudia para ser Contadora Pública, carrera que le ocupa la mayor parte del tiempo, aunque en pandemia comenzó un emprendimiento para colaborar con la economía del hogar familiar. También en ese contexto empezó a jugar al fútbol.

Simpática, remarca que viene de familia relacionada a la vitivinicultura. Además, su mamá, Claudia Pitón, fue Virreina de la Vendimia de Santa Rosa en 1992.

Para su año de reinado viene armando dos proyectos: uno para recuperar bicicletas y donarlas, y otro para promocionar el turismo rural en el departamento.

Natasha. Foto: Instagram.

- ¿Cómo se dio la posibilidad de presentarte a reina?

- Hace muchísimo que venía con la idea, desde los 18 años, pero no me sentía segura ni sentía que fuera el momento indicado. Este año me vinieron a buscar de vuelta. Vengo de familia vendimiadora, mis abuelos se dedicaban a la vitivinicultura, y mi mamá fue virreina, así que todos me pedían que me presente y decidí hacerlo (risas).

- Ahora que sos Reina Departamental, ¿cómo lo vive tu familia?

- Mi mamá está feliz, ¡imaginate! Ella me cuenta que el protagonismo de la virreina, que antes prácticamente no participaba, ha cambiado mucho. Mi familia y amigos están muy contentos, disfrutando también de esta movida super grande. Ellos son parte de todo esto.

Natasha junto a Flor Destéfanis, Intendenta de Santa Rosa.

- ¿A qué te dedicás?

- Estoy cursando 4° año en la carrera de Contador Público, así que estoy a full dedicándome al estudio en Mendoza. Al departamento venía solo sábados y domingos, así que ni tiempo de tener un trabajo. Cuando la situación se puso difícil durante la pandemia, el primer fin de semana de cada mes hacía depilación definitiva en un departamento que tenemos en la parte de atrás de mi casa, para colaborar con mis papás. Y sigo con eso ahora, también.

- Además, ¿hacés alguna otra actividad?

- Juego al fútbol y también al hockey sobre césped. Empecé con el fútbol durante la pandemia, necesitaba hacer alguna actividad física y me invitó una amiga. Ahora juego cuando tengo tiempo. No soy Messi, pero le hago (risas).

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado?

- Sí, nosotras como candidatas distritales teníamos proyectos. El mío tiene que ver con recolectar partes de bicicletas e ir armándolas. Ahora también, como reina, estoy trabajando sobre el turismo rural del departamento. Al primero lo voy a continuar, aprovechando que tengo más llegada ahora que soy reina, pero debemos ver a quiénes se las podemos dar. En esto me va a ayudar la unión vecinal que representé (Unión Vecinal del barrio Primavera). También hablé con un club para que me digan qué niños lo necesitan, mi intención es dárselas a quienes quieran hacer deporte, pero aún no está definido.

- Si alguien quiere colaborar, ¿cómo puede hacer?

- Se pueden comunicar conmigo por mi Instagram, que es @natashaasanchez1, o a través de mi Facebook, Natasha Sánchez. Otra posibilidad es contactarse con la Unión Vecinal, que sale como Damas del Primavera. Sería muy lindo que puedan ayudar.

- ¿Cómo estás de cara a los eventos principales de Vendimia?

- Estoy disfrutando, mi mayor expectativa es vivir el Carrusel y la Vía Blanca, por el contacto con la gente, el ida y vuelta de cosas lindas que se da. Estoy súper expectante. He tenido la posibilidad de conocer a algunas de las chicas antes de la convivencia y ha sido muy positivo.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro?

- Obvio que estando en este lugar, digo ‘reina sí’. Quiero dejar en claro todo mi acompañamiento y apoyo a Julieta. Deseo que se le pueda dar de compartir con nosotras y ser la voz de su departamento.

- ¿Algo que quieras decirle a la gente?

- Que nos acompañen, que es muy lindo el acompañamiento y el cariño que nos dan, porque es lo que nos llevamos. Y a los productores, lo que necesiten y podamos colaborar y ser su voz, que cuenten con nosotros. Que tengan una excelente cosecha.