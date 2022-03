Martina, de Rivadavia: "No olvidemos al trabajador vitivinícola pensando solo en lo turístico"

Martina Boscariol es la mujer elegida por Rivadavia para ser su representante vendimial 2022, de cara al Acto Central y a todos los eventos que organice el municipio.

Dueña de una alegría contagiosa, reconoce que ser reina era un sueño de la niñez que retomó a fines del año pasado.

La joven, que tiene 20 años, estudia la Tecnicatura en Gestión de Hotelería, en la Ciudad de Mendoza, y se muestra con muchas ganas de vivir toda la experiencia junto a las otras candidatas.

Preocupada por la salud mental, principalmente por las consecuencias generadas por el aislamiento y la pandemia, tiene pensado un proyecto que asista a jóvenes y adultos de su departamento.

Martina, el día de su elección como reina.

- ¿Cómo se te dio la posibilidad de presentarte a reina este año?

- Todo empezó en septiembre, cuando desde el municipio empezaron a convocar a inscribirse y mi familia me mandó los requisitos por Instagram. Ser reina era un sueño de cuando era chica, pero medio que me había olvidado. Así que hice una lista de pros y contras y ganaron las ganas de disfrutarlo y pasarla bien, por lo que me inscribí. Después de eso les conté a mi papá y mi mamá, que se pusieron felices.

- ¿Qué actividades hacés?

- Estudio la Tecnicatura en Gestión Hotelera en la UTN, en Mendoza, y hasta hace poco trabajaba en un bar en Rivadavia, pero lo dejé para poder hacer todas las actividades de promoción cuando era candidata. Igual, los dueños son amigos míos y me dijeron que puedo volver cuando quiera (risas de alegría).

- ¿Alguna otra cosa que hagas además de estudiar y trabajar?

- Canto, pero nunca he ido a una escuela ni nada. Toco el teclado y hace poco me animé y estoy probando, hace como 3 años. Es algo mío, cuando se da cantar en la familia y con amigos en una juntada.

- Cómo vive todo esto tu familia?

- Están muy contentos, muy emocionados. Fueron meses que se nos pasaron muy rápido desde que me inscribí. Después de la pandemia necesitábamos una alegría: mi familia, mis abuelos, mis tíos, todos estamos disfrutando esto. Además, hacía 21 años que el distrito El Mirador no tenía reina, la última vez fue justo el año que nací (comparte contenta por la coincidencia).

Martina, representando a El Mirador.

- ¿Tenés armado algún proyecto para este año de reinado?

- Este es el primer año que en Rivadavia el Concejo Deliberante hizo que las candidatas lleváramos proyectos personales desde cada distrito. El mío trata sobre salud mental, en todo sentido. Después de la pandemia muchos quedaron muy asustados, con miedo a saludar a otros, a hablar con la gente, sintiéndose seguros encerrados en cuatro paredes, con ataques de pánico. Me gustaría que sea más normal vivir, que se recurra a la Psicología y que no sea un tabú. Mi intención es hacer talleres en las escuelas y también ir a los barrios, acompañada con profesionales en el tema, claro.

- Cómo estás de cara a las actividades del calendario vendimial?

- Bien, ¡re contenta! Soy re manija y en las mañanas, más. Yo en las mañanas tengo mucha energía, voy a estar siempre pilas con todas las chicas. Espero encontrarme con ellas y que sean así, para que la pasemos muy bien.

- ¿Qué pensás de la situación particular que se dio con Guaymallén?

- Creo que, por el hecho de haberme presentado para reina, le digo sí a la figura. No voy a ponerme en contra ni a favor de la decisión municipal, creo que cada intendente hace lo que puede con su departamento, pero para mí es importante seguir sosteniendo a las reinas. Ese poder de voz que nos da este papel es muy lindo.

- ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente?

- Me encantaría que disfruten mucho de la Vendimia, porque son poquitos meses y se pasan rápido. Que reconozcan a los trabajadores agrícolas, que los tengan más en cuenta, que la Vendimia que es por y para ellos, y a veces se los deja de lado por lo turístico.