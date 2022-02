Incendios en Corrientes: cuál es la situación después de las lluvias

Los focos de incendio en Corrientes se encuentran "controlados en toda la provincia", y según los resultados de las imágenes satelitales de la jornada quedan 10 focos "que no revisten peligro" gracias a los los efectos de las lluvias importantes de este mediodía, afirmaron hoy fuentes de Defensa Civil.



El subdirector de Defensa Civil correntino, Bruno Lovinson, señaló esta noche que de acuerdo con la evaluación que realizaron de las imágenes satelitales, "quedan 10 focos activos que no revisten peligros".



Los incendios están localizados en "en el centro y norte de la provincia en las zonas de Concepción, San Miguel y Mburucuyá".



"Se esperan lluvias para las próximas 48 horas", indicó y explicó que "hay sectores en los que llovieron 5 milímetros y en otros 80 por lo que necesitamos que tengamos lluvias de manera más pareja" en todo el territorio.



El 80% de los incendios rurales en Corrientes fueron extinguidos y los que quedan están "contenidos y controlados" señalaron hoy fuentes de Defensa Civil de la provincia.



En tanto, Lovinson destacó que en los peores momentos de los incendios llegaron a "los 2.500" focos ígneos.



"En algunos lugares del interior de la provincia ya empezó a llover", dijo esta tarde en diálogo con esta agencia, y agregó que "necesitaríamos por lo menos una lluvia de 100 milímetros".



Debido la extinción de grandes incendios, afirmó que gran parte de los brigadistas "se replegaron y volvieron a sus provincias".



En este sentido, el subdirector de Defensa Civil mencionó que actualmente están combatiendo los incendios unas 400 personas, más bomberos voluntarios y personal de otras fuerzas, y remarcó que en los momentos más difíciles más de 5.000 personas trabajaron en la lucha contra el fuego.



Detalló que el día de hoy trabajaron "aproximadamente 200 personas" en los focos activos que de San Cosme y en Lomas de Vallejos.



Finalmente, Lovinson expresó que "los correntinos agradecemos al país entero por tanta solidaridad en esta emergencia".



Por su parte, Orlando Bertoni, jefe de Operaciones de Defensa Civil, aseguró que la situación "está más tranquila y mucho más organizada, han bajado muchísimo los focos ígneos con las lluvias".



También consideró que a pesar de que haya "algún estero que esté prendido o donde hayan quedado brasas, el fuego está controlado".



Actualmente se encuentran controlados los focos ígneos de San Lorenzo, Saladas, Lomas de Vallejo, e Itatí.



"Iniciamos ayer con lluvia y en algunos lugares llovió bastante. Esta mañana empezó el cambio de clima y llovió en las Islas Apipé, en Virasoro, en Curuzú Cuatiá, en Monte Casero, en varios puntos y esto aplacó y ayudó a que bajen los focos", aseguró.



Y agregó que "no podemos desactivar todos los focos todavía porque no tenemos un amplio margen de lluvia, han caído aproximadamente 30 milímetros y necesitamos entre 50 y 100 milímetros para que el fuego se apague bien".



En su informe de hoy, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) indicó que permanecen activos dos focos en Corrientes y Santo Tomé, mientras que están contenidos en los departamentos de Alvear I, Concepción, San Miguel y Carlos Pellegrini; controlado en Alvear II, Curuzú Cuatiá I, Santo Tomé II e Ituzaingó II; y extinguidos en Curuzú Cuatiá II, Loreto, Ituzaingó I, Lavalle, Virasoro y Caa Catí



En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta amarilla para varias localidades correntinas por tormentas fuertes, que incluye Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce y la posibilidad de lluvias intensas en Esquina, Goya, Monte Caseros y Paso de los Libres.



Por otro lado, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales (del Ministerio de Ambiente), Beatriz Domingorena, afirmó que están "trabajando con las autoridades locales y articulando distintas acciones" en San Miguel, en la posta ubicada en Ituzaingó y en el Centro Aguará para el rescate de la fauna silvestre.



La funcionaria explicó que cuentan con una brigada de fauna que trabaja en la vera de rutas en acciones de rescate y asistencia de los animales.



El equipo interdisciplinario presente en Corrientes coordina y consensúa acciones con otros organismos de la administración pública nacional y provincial, instituciones, organismos técnico científico y también no gubernamentales.