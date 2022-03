Cindy Crawford y otras supermodelos que han sufrido bullying

El mundo de la moda puede llegar a ser muy cruel. Pueden dar fe de ello incluso las mejores supermodelos de la historia, como Cindy Crawford. Si bien hay paradigmas que hoy cambiaron, entre otras cosas, gracias al auge del feminismo, e incluso la interpretación de la belleza ya no es la misma, algunas de ellas aún recuerdan el bullying que han tenido que atravesar antes de ser famosas.

Cuando Cindy Crawford, quien hoy tiene 56 años, estaba en el colegio, recibía malos tratos de sus compañeras quienes envidiaban su despegue en el mundo de la moda. Esto la convirtió en un objetivo perfecto para las "matonas" y la acosaban constantemente.

"Fui al estudio de un fotógrafo, quien me hizo algunas imágenes de prueba. Algunas chicas de la escuela se enteraron y me llamaron diciéndome que eran de una tienda local de mi ciudad y que querían que fuese su modelo", reveló tiempo atrás a Vogue.

Y agregó: "Cuando me presenté a la entrevista, la mujer me dijo que no sabía nada al respecto. Estaba muy humillada". Al salir del lugar, vio a este grupo de chicas riéndose de la situación y ella simplemente atinó a bajar la cabeza y seguir caminando.

Cindy Crawford, uno de los rostros más populares de su generación, siempre tuvo un carácter tranquilo, lo cual hoy lamenta ya que le hubiese gustado enfrentar a estas "matonas". Incluso, expresó que si reaccionaba de manera "salvaje" posiblemente nunca hubiese permitido que le hagan bullying.

Otras supermodelos que sufrieron bullying

Cuando caminan por la pasarela, las modelos demuestran mucha seguridad y confianza con ellas mismas, pero esto no necesariamente aplica a la realidad. La estadounidense Devon Windsor confesó en su canal de YouTube que en su infancia sufrió bullying en el colegio por su físico, algo que casualmente luego la llevó a ser una exitosa modelo.

Devon Windsor.

"Yo era muy alta y era una de las cosas por las que se metían conmigo. Por mi altura, por lo delgada que estaba o porque no tenía amigos (...) Cuando empecé a trabajar como modelo me decían que era la peor modelo, que era fea o que solo me hablaban por mi hermana que era muy popular", contó.

Y siguió: "Se reían de mí en el colegio y no me invitaban a las fiestas. Mi madre se puso en contacto con el colegio y me recomendaron ir a un psicólogo infantil que me ayudara. Con esto quiero decirles que no están solos sea cual sea la situación que estén atravesando. El bullying sigue sucediendo y es peor que nunca con las redes sociales".

Shanina Shaik, la modelo australiana que se convirtió en ángel de Victoria Secret, sufrió acoso escolar, lo que le generaba miedo de ir a clases. Lloraba todo el tiempo, tenía malas notas y fue su madre quien la ayudó: "Me comentaba que siempre hay que estar orgullosa de ser quien yo soy porque las personas que destacan son las que hacen cosas increíbles, mientras que los acosadores siempre irán un paso por detrás". Shanina Shaik.

La brasileña Adriana Lima, una de las grandes modelos de los últimos años, confesó que cuando comenzó a trabajar no estaba segura de sí misma porque “la industria de la moda es dura” y suelen “rechazar a todas las que aún no son famosas”.

“Convertirme en adulta y tener hijos me ha ayudado a tener seguridad en lo que soy como mujer. Me he hecho más consciente de mis fortalezas a un nivel más profundo, lo que me ayuda a estar más segura por fuera. Así que mi consejo es olvidarse de todo y de todos y tan solo sentirse bien", expresó una de las profesionales mejor pagas del mundo, quien también sufrió acoso en el colegio.

El bullying es un acoso escolar en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se produce entre estudiantes de forma reiterada. Muchas modelos han logrado superarlo y son un gran ejemplo de que esto no define a nadie como persona, y que con la ayuda adecuada se puede salir adelante.





¿Cómo crees que deberían enfrentar este tipo de situaciones las personas?