Carolina, de General Alvear: "Han pasado 22 años sin corona nacional, quiero trabajar para llevarles una alegría"

General Alvear coronó este año como su soberana vendimial a Carolina Sendra, que tiene 21 años y estudia Abogacía y reconoce que ya le habían propuesto participar, pero recién este año se decidió a hacerlo.

Pertenece a una familia de viticultores, por lo que todo su entorno está viviendo con mucha ilusión esta experiencia de ella.

Este año será la primera vez que pise el Teatro Griego Frank Romero Day, ya que siempre siguió la Fiesta Nacional de la Vendimia por televisión.

Carolina Sendra. Foto: Instagram.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de presentarte a Reina Departamental?

- Venía desde hace varios años con la propuesta, pero no me sentía preparada. Este año surgió de nuevo la posibilidad, más seria, y sentí que estaba más preparada, más madura de carácter y decidí hacerlo. Ya tenía un poco más de idea de cómo era todo.

- ¿Te está gustando la experiencia?

- Es muy linda, la estoy disfrutando al máximo. También me siento un poco cansada de tantas actividades, pero justamente eso es lo lindo, estoy super contenta.

- ¿Y cómo lo vive tu entorno?

- Mi familia lo está viviendo más intenso, están muy contentos y lloran cuando me ven en la televisión (risas). Mis abuelos y mi familia son vitivinicultores. De hecho, mis bisabuelos fueron pioneros vitivinícolas.

- ¿A qué te dedicás?

- Estoy cursando el 2do año de Abogacía y tengo un emprendimiento con mi mamá. Se llama Cliché Crepería y está en un local de General Alvear. La gente puede consumirlos nuestras delicias en el lugar o se los preparamos para que se los lleven y los coman mientras recorren la ciudad comiendo un crep (risas).

- ¿Has pensado algún proyecto para hacer este año?

- En estos días no he podido participar mucho en el grupo de Whatsapp que tenemos con todas las reinas distritales de General Alvear, pero han estado avanzando sobre la idea de hacer campañas para recolectar útiles para las escuelas y también abrigos de cara al invierno, para trabajar con tiempo.

Carolina, en la Semana Federal.

- ¿Cómo estás de cara a las actividades que vas a compartir con las otras Reinas Departamentales?

- Con muchas expectativas. Estos días se me ha dado la posibilidad de conocer a algunas de las chicas. Estoy con muchas ganas de disfrutar y tengo muchas expectativas. Me interesan mucho la Vía Blanca y el Carrusel porque dicen que es lo que más se disfruta. Al Acto Central sólo lo he visto en la tele.

- ¿Qué sentís con esto de que vas a pisarlo por primera vez representando a tu departamento?

- Me siento contenta, con ganas de que pase, con ganas de vivirlo. Estoy muy feliz. Y han pasado 22 años desde que General Alvear no se lleva la corona nacional, quiero trabajar para llevarles una alegría.

- ¿Qué opinión tenés respecto a todo lo que ha pasado con Guaymallén?

- Creo que las reinas somos la cara de Mendoza al mundo. La Fiesta de la Vendimia es nuestra tradición y cultura y estaría bueno que ella participara con nosotras para llevar a todos lados la promoción de su departamento.

- ¿Algún mensaje que quieras dejar?

- Quisiera darle las gracias a mi departamento por apoyarme, porque sin ellos no estaría acá. También invitar a todo el pueblo al Sudamericano de Rally que pasará por el departamento. Y recordarles que del 4 al 8 de mayo tenemos la Fiesta Nacional de la Ganadería. No se la pueden perder.