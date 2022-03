Ana Paula, de Junín: "Me importan las emociones de la gente"

El viernes 14 de enero, Ana Paula Rodríguez fue coronada Reina de la Vendimia de Junín 2022, ante miles de vecinos y turistas que se dieron cita en el predio Dueño del Sol para disfrutar de la fiesta departamental.

La soberana, que tiene 20 años y estudia Licenciatura en Psicopedagogía, se muestra entusiasmada de cara a las actividades oficiales y la convivencia con las otras representantes departamentales.

Ana Paula representó al distrito Ingeniero Giagnoni, quien finalmente volvió a coronar una representante suya luego de 23 años. A lo largo de este año tiene previsto trabajar en un proyecto relacionado a las emociones, a partir del aislamiento y los fallecidos durante la pandemia de Covid-19.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina?

- Es un sueño que tuve siempre desde chica: para mis cumpleaños pedía una corona y un cetro y mis papás me los compraban siempre (risas). Me iba presentar el año pasado y no pude porque no hubo elección. Hace poco perdí a mi papá y para salir de esa tristeza y cambiar mi rutina, decidí anotarme.

La felicidad de Ana Paula.

- ¿Y te ayudó la experiencia?

- Sí, me sirvió mucho. Estoy super contenta, "me siguen todas las mañas" y estoy muy feliz. Mi familia está muy felizy mis amigos, también, siempre que necesito están presentes, desde el día uno en que decidí presentarme.

- ¿Has recibido el apoyo de las reinas de Junín mandato cumplido?

- Sí, han sido super amables, me han prestado vestidos, me han dicho que puedo contar con ellas para lo que necesite.

- ¿Cómo estás de cara a las actividades del calendario vendimial y la convivencia?

- Mis expectativas y objetivos están enfocados en disfrutar: es la base de todo. Quisiera hacer amistades y aprender cosas nuevas, más allá de lo que pueda pasar con la elección nacional.

- ¿Te imaginás siendo elegida Reina Nacional de la Vendimia 2022?

- Sí obvio, me entusiasma.

- El municipio se comprometió a que todas las candidatas puedan cumplir los proyectos que presentaron. ¿En qué consiste el tuyo?

- Mi proyecto está relacionado con las emociones, se llama "la Hora del Juego". Lo relacioné a la pandemia, donde yo también perdí a mi papá. Muchas personas perdieron familia y amistades. La idea es reconocer las emociones, cuando estamos tristes o enojados, por ejemplo. También actividades para adultos mayores, porque estamos encerrados y la cabeza se va cansando.

El momento de la coronación.

- ¿Y qué harían?

- Para niños pensé en hacerlos escuchar música y que puedan pintar a partir de lo que les transmita. En el caso de los adultos mayores, el proyecto está más relacionado con prevenir enfermedades como el alzheimer, jugando al ajedrez o al ahorcado, por ejemplo. La idea es que sea a nivel departamental, hacer una reunión y que las personas que quieran asistir, vayan. Es algo dinámico con la población de Junín.

- ¿Hs tenido la posibilidad de conocer a las otras representantes departamentales que han sido elegidas?

- Ya he conocido a un par de chicas, son super simpáticas. Estamos en un grupito de WhatsApp donde nos preguntamos si vamos a ir a alguna fiesta y estamos en permanente contacto.